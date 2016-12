Tierische Stars versetzen Erzgebirger ins Staunen

05.10.2016

freiepresse.de

Annaberg

KABARETT - Sachsenmeyer erfreut Besucher

GELENAU. Sächsischen Humor vom Feinsten gab es am Sonntagabend in der Theaterkneipe "Zum Hanswurst" bei Frank Hübner in Gelenau. Aus Chemnitz war dafür der Kabarettist ... weiterlesen