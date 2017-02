Tod in der Loipe: Zur falschen Zeit am falschen Ort

Verschneite Wälder und oftmals fehlende Mobilfunk-Abdeckung erschweren in Notfällen eine rasche Hilfeleistung. Für einen 40-jährigen Skifahrer in Geyer kam der Arzt zu spät. Das Problem: Es wird wieder passieren.

Von Thomas Wittig

erschienen am 07.02.2017



Geyer. Der Schock bei Peter Groß sitzt noch tief. Ein Mensch ist gestorben. Einer, der nur ein bisschen das schöne Winterwetter ausnutzen und ein paar Runden in den Loipen im Geyerischen Wald drehen wollte. Doch dabei erlitt er einen Herzinfarkt - mit 40. "So etwas geht einem schon an die Nieren", sagt der Chef der Abteilung Skikjöring des TSV Geyer. Erst recht, da er weiß, das ist schon einmal passiert und es kann immer wieder passieren.

Ereignet sich in Loipen, die in der Regel quer durch Wälder führen, irgendein Unfall, dauert es nun einmal verhältnismäßig lange, ehe die betreffende Person geborgen ist. Einen Vorwurf kann man dafür niemanden machen. Es sind einfach die äußeren Umstände, die eine schnelle Rettung verhindern. Das sind einmal natürlich die tief verschneiten Wälder. In diese vorzudringen, ist für die zwar allradgetriebenen aber nicht geländegängigen Rettungswagen unmöglich. Zum anderen ist gerade im Wald oftmals kein Mobilfunknetz vorhanden. Damit hat ein Verletzter, so er denn allein unterwegs ist, gar keine Chance, die 112 und damit den Rettungsdienst zu verständigen.

All das sei durchaus normal und dem "allgemeinen Lebensrisiko" zuzurechnen, sagt Stefan Pechfelder, Sprecher des Landratsamtes. "Regelungen, wonach eine Kommune, die eine Loipe zur Nutzung anbietet, verpflichtet wäre, auch eine eigene Rettungsinfrastruktur aufzubauen, sind uns nicht bekannt", so Pechfelder weiter. Derartiges wäre aus Sicht des Kreises auch weder wirtschaftlich noch technisch leistbar.

Ebenso sei der normale Rettungsdienst nur auf den durch öffentliche Straßen erschlossenen Verkehrsraum ausgelegt. Nur dadurch könne gewährleistet werden, dass alle möglichen Einsatzorte an öffentlichen Straßen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht werden können. Diese liegt laut der sogenannten Sächsischen Landesrettungsdienstplanverordnung bei zwölf Minuten. Das ist die Zeit von der Alarmierung etwa eines Rettungswagens bis zum Eintreffen am Einsatzort an eben einer öffentlichen Straße, sagt Pechfelder. Für unwegsames Gelände gelte das alles nicht. Dort könne in solch einer Situation tatsächlich nur ein Schneemobil oder Pistenbully helfen. Eine Kommune könne aber unmöglich für alle Loipen, Wanderwege, Fahrradstrecken und Waldwege zusätzliche schnee- beziehungsweise geländegängige Rettungsmittel vorhalten und zudem personell besetzen, betont der Landratsamtssprecher.

Bei dem Vorfall in Geyer hat laut Pechfelder die etwas andere Rettungskette dennoch gut funktioniert - trotz aller Tragik am Ende. Nachdem an jenem 22. Januar der Notruf in der Rettungsleitstelle einging, wurde ein Rettungswagen zu dem für das Skigebiet angegebenen Rettungspunkt R 138 ERZ Sendemast Geyer geschickt, schildert Pechfelder. Der Motorsportverein Geyer, durch den die dortigen Loipen betreut werden, erwartete das Rettungsteam, um es schnellstmöglich mit dem Pistenbully zum Patienten zu bringen. "Die Handynummern unserer vier Fahrer des Pistenbullys sind in der Rettungsleitstelle hinterlegt. Einer davon ist immer verfügbar, sodass schnell gehandelt werden kann", erklärt Peter Groß. Künftig sollen die Telefonnummern auch in allen Lokalitäten im und am Geyerischen Wald hinterlegt werden, um so vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Auch werde darüber nachgedacht, sie eventuell mit der Notrufnummer 112 in den Schutzhütten im Gebiet auszuhängen.

Um schneller Hilfe herbeizuholen, würde indes helfen, wenn es endlich die sogenannten weißen Flecken bei der Mobilfunk-Versorgung nicht mehr gäbe. Dabei ist es egal, welches Netz anliegt. Um Hilfe holen zu können, muss nur irgendein Netz vorhanden sein. Ist das gegeben, dann kann etwa ein Vodafone-Kunde auch über das Netz der Telekom einen Notruf absetzen. Und ein solcher Sender arbeitet beispielsweise am Sendemast Geyer, sagt Georg von Wagner, Sprecher Deutsche Telekom AG. Dieser Sender sichere normalerweise auch eine gute GSM-Versorgung ab. Allerdings gebe es immer Faktoren, die für unliebsame weiße Flecken sorgen. Dazu gehören unter anderem Entfernung und Richtung zum Sender, dichter Wald, Bäume mit Schnee, die Topografie, so von Wagner.

All das trifft aber nicht nur auf den Geyerischen Wald zu. Das weiß auch Peter Groß. Vor zwei Wochen etwa ist eine Skiläuferin im Rätzteichgebiet bei Marienberg gestürzt und hat sich den Fuß gebrochen. Mangels Handynetz konnte sie selbst keine Hilfe holen. "Eine weitere Skiläuferin ist dann etwas zurückgefahren, bis sie einen Ruf absetzen konnte", sagt Frank Schröter, der dort das Spurgerät fährt. Und im Skigebiet Eibenstock schleppte sich am 29. Januar eine verletzte Wintersportlerin mit letzter Kraft zur Bergstation. Sie musste per Rettungshubschrauber abtransportiert werden.