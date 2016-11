Traditioneller Weihnachtsmarkt in Schlettau

Video: Oliver Kaufmann | Promovie

Klein, aber fein: In Schlettau ist am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt geöffnet gewesen. Er wird von ortsansässigen Vereinen, Schulen und Kindergärten gestaltet. Als besonderes Highlight führte der Schnitzverein ein historisches Buckelbergwerk aus dem Jahr 1931 vor. Es wird mit einer Kurbel angetrieben und zeigt in einer mechanischen Miniaturlandschaft den Erzbergbau. Sogenannte Berginvaliden sind früher damit von Ort zu Ort gezogen und haben sich damit ein paar Groschen dazu verdient. Das mechanische Wunderwerk war in Schlettau dicht umringt. (fp)