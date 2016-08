Transporter kracht gegen Haus

erschienen am 30.08.2016



Annaberg-Buchholz. Ein Transporter ist am Dienstag von der Lindenstraße abgekommen. Er überfuhr einen Gehweg und prallte gegen eine Hausecke. Der Fahrer blieb Unfall unverletzt. Da Betriebsmittel ausliefen, kam die Ortsteilwehr Annaberg zum Einsatz. Die Kameraden banden auslaufendes Öl. Der Verkehr in Richtung Kleinrückerswalder Straße wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Den Verkehr in Richtung Geyersdorfer Straße leitete man über die Ernst-Roch-Straße. Im Einsatz waren neun Kameraden. (mär)