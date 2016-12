Unwetterwarnung: Orkanartige Böen auf dem Erzgebirgskamm

erschienen am 11.12.2016



Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag für die Höhenlagen des Erzgebirges vor orkanartigen Böen gewarnt. Sie könnten in Lagen von über 1000 Metern auftreten, hieß es. Die Unwetterwarnung galt bis 15 Uhr. Die Schwebebahn und der Vierer-Sessellift mussten wegen des starken Winds ihren Betrieb einstellen. Ein Schlepplift am Haupthang des Fichtelbergs blieb dagegen in Betrieb. (fp)