Vliesstoffhersteller baut weiteren Standort in den USA auf

Das erzgebirgische Unternehmen Norafin will seine Stellung in Nordamerika stärken. 18 Millionen US-Dollar werden investiert. Aufgrund der reichen Wasservorkommen entsteht das neue Werk in North Carolina. Geschäftsführer André Lang hat aber bereits einen weiteren Kontinent im Blick.

Von Denise Märkisch

erschienen am 03.01.2017



Mildenau. 170 Mitarbeiter, ein Jahresumsatz von 30 Millionen Euro, 75 Prozent Exportanteil: Norafin aus Mildenau hat sich auf dem weltweiten Markt der Spezial-Vliesstoffe etabliert. Doch ans Ausruhen denkt Geschäftsführer André Lang nicht. Um konkurrenzfähig zu bleiben, braucht es immer neue Entwicklungen, Ideen, gute und schnelle Vertriebswege. Letzteres sei auch einer der wichtigsten Aspekte, warum sich das Mildenauer Unternehmen dazu entschieden hat, in den USA einen zweiten Produktionsstandort aufzubauen. Etwa 18 Millionen US-Dollar (rund 17 Millionen Euro) werden dort investiert.

Bereits seit Jahren, so Lang, existiert dieser Plan. "Wir waren schon mal in den USA, mit unserer ehemaligen Schwester Jacob Holm." Als sich die Unternehmen 2006 wegen eines neuen Eigentümers trennten, stand fest, dass die Mildenauer weiterhin in den USA Geschäfte machen wollten. Nach einigen Rückschlägen begann Norafin ab 2007/2008 ein neues Produktportfolia für den amerikanischen Markt aufzubauen. Ein Mitarbeiter kümmerte sich vor Ort um Kontakte, Messeauftritte und darum, den erzgebirgischen Spezialvliesstoff-Hersteller in Amerika bekannt zu machen. Mit Erfolg. In den Folgejahren verbuchte Norfin in den USA zweistellige Wachstumsraten. Groß wurde die Firma in den USA vor allem mit ihren hitze- und flammbeständigen Schutzbarrieren für Feuerwehrbekleidung. Mittlerweile produziere man aber auch Schutzkleidung für andere Bereiche, zum Beispiel für Arbeiter und Monteure, die es mit Hochspannung, Benzin, Gas und Öl zu tun haben.

Heute erwirtschaftet Norafin in den USA einen jährlichen Umsatz von knapp 10 Millionen Euro. Groß genug, um die Pläne für einen eigenen Produktionsstandort anzugehen. Die Ziele sind klar: deutliche Einsparungen bei den Transportkosten und -zeiten.

In den kommenden Monaten sollen die Bauarbeiten in Mills River, North Carolina beginnen. Warum ausgerechnet dort? Die Kleinstadt sei zentral zu den derzeitigen Kunden gelegen, begründet Lang. Außerdem handele es sich um eine klassische Textilgegend, an deren Universitäten und Colleges auch entsprechende Studienfächer gelehrt werden. Das wiederum könnte bei technischen Umsetzungen und Neuentwicklungen von Vorteil sein. Lang denkt unter anderem an die Gewinnung von Fachkräften, aber auch an Unterstützung in technischen Bereichen und Versuchsreihen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Standortwahl waren ausreichende Wasservorkommen und deren Qualität. Gebraucht werde oberflächennahes Wasser, möglichst aus Waldgebieten, das nicht zu viele Mineralien enthält. Immerhin werden bei Norafin die Vliesstoffe wasserstrahlverfestigt. Pro Wasserstrahllinie werden 100 Kubikmeter Wasser pro Tag benötigt. Mitte 2018 soll die Produktion in den USA starten. 45 Arbeitsplätze werden entstehen. Die neuen Mitarbeiter werden bereits beim Aufbau der Maschinen beteiligt, um die Technologie kennenzulernen. "Es wird auch Unterstützung aus Mildenau geben", so André Lang. Prinzipiell werde es aber ein amerikanischer Standort mit amerikanischen Mitarbeitern. Bis 2020 sollen etwa 90 Prozent des heutigen Umsatzes, der auf dem amerikanischen und kanadischen Markt generiert wird, in North Carolina erwirtschaftet werden.

Die Expansion geht aber bei Nichten mit einem Rückgang im erzgebirgischen Mildenau einher. Vielmehr sollen so Kapazitäten geschaffen werden, den wachsenden Nachfragen auf dem europäischen Markt nachzukommen. Allein 2016 wuchs der Umsatz in Europa um 2 Millionen Euro. Auch die Einstellung von zusätzlichem Personal am Hauptsitz sei geplant. "Wir suchen jede Menge neue Projekte. Machen bei vielen Forschungsprojekten mit." Und: Der Blick richtet sich mittlerweile auch verstärkt Richtung Asien. "Das ist für uns ein nicht entwickelter Markt", so Lang. Geplant sei unter anderem, Messekontakte zu knüpfen, einen Ansprechpartner vor Ort einzusetzen. "Wir leben von der Nische und die hat eine Begrenzung. Wir müssen daher global denken, den Bedarf bündeln", sagt der Norafin-Geschäftsführer.