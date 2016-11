Vogelgrippe: Hat Landkreis mit Ausstellungsverbot überreagiert?

Der Chef des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter fordert eine zeitnahe Aufhebung des Erlasses. Er wirft dem Landratsamt vor, fiktive statt tatsächliche Risiken bewertet zu haben. Ein unabhängiger Experte sieht das anders.

Von Thomas Wittig

erschienen am 24.11.2016



Annaberg-Buchholz. Die Rassegeflügelzüchter der Region sind sauer. Ihr Zorn richtet sich gegen den Landkreis. Er hat vergangenen Donnerstag eine Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest erlassen. Darin werden "Ausstellungen von Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vogelarten ab sofort untersagt". Bisher ergangene Genehmigungsbescheide für noch nicht stattgefundene diesbezügliche Veranstaltungen sind damit zudem aufgehoben worden.

Laut Dr. Mario Stein, Amtstierarzt für den Erzgebirgskreis, ist die Geflügelpest eine schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare Viruskrankheit. Durch das Zusammentreffen von Vögeln unterschiedlicher Herkunft und den Personenverkehr würden Geflügelausstellungen die große Gefahr bergen, dass sich das Virus massiv verbreitet, begründet er die Landkreis-Entscheidung.

Ulrich Seidler, 1. Vorsitzender des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Annaberg, kann das nicht nachvollziehen. Noch leben könnte er indes mit der bereits am 14. November von der Landesdirektion Sachsen erlassenen Verfügung. Sie beinhaltet lediglich eine allgemeine Stallpflicht für Geflügel sowie in Gefangenschaft gehaltene Vögel. "Ein allgemeines Ausstellungsverbot kann daraus nicht abgeleitet werden", so Seidler. Warum der Kreis hier noch eins drauf setzt, versteht er nicht. Für ihn ist es absolut unwahrscheinlich, dass im Rahmen einer Rassegeflügelausstellung Kontakte zu Wildvögeln bestehen könnten. "Ich bitte daher das Ausstellungsverbot zeitnah aufzuheben", fordert der Königswalder vom Landratsamt. Dazu solle die Behörde die tatsächlichen und nicht irgendwelche fiktiven Risiken bewerten.

Laut Seidler gehöre der Kreis nicht zu den bevorzugten Rastplätzen von Wildvögeln auf dem Durchzug. Zudem sei bisher auch noch kein einziges Tier, welches mit dem aktuellen H5N8-Virus infiziert ist, im Erzgebirgskreis aufgefunden worden. "Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die Angst der Menschen ausgenutzt wird. Demgegenüber gibt es eine ganze Reihe anderer Krankheiten, die für den Menschen gefährlich werden könnten wie etwa der Fuchsbandwurm. Dass deswegen aber alle Wälder für den Menschen gesperrt werden, auf diese Idee ist bisher niemand gekommen", so der Chef der in 33 Vereinen organisierten rund 600 Rassegeflügelzüchter.

Hintergrund für die ganze Aufregung: Die Zeit zwischen Oktober und Januar ist Ausstellungssaison für die Rassegeflügelzüchter schlechthin. Die ist für sie wichtig, darauf arbeiten alle hin, teilweise jahrelang, weiß der Königswalder. Im Wettstreit mit anderen Züchtern heißt es zu bestehen und möglichst erstklassige Zuchttiere in den Ausstellungen zu präsentieren. Für viele Vereine sei die jährliche Ausstellung der Höhepunkt des gesamten Zuchtjahres und zudem die einzige Möglichkeit, etwas für die Vereinskasse zu tun. Hat der Erzgebirgskreis also überreagiert?

"Ich denke nicht", sagt Prof. Michael A. Grashorn von der Stuttgarter Universität Hohenheim. Bei dem Ausstellungsverbot geht es um den Schutz der Tiere. Wenn Geflügel in nicht ganz geschlossenen Anlagen gehalten wird, könne eine Ansteckung mit dem Vogelgrippe-Erreger nie komplett ausgeschlossen werden. "Inzwischen gibt es schon in elf Bundesländern gemeldete Fälle", erklärt Grashorn, der unter anderem im Bereich Geflügelwissenschaften forscht. Der Mensch könne von dem aktuellen Erreger zwar nicht angesteckt werden, er könne ihn aber in Ausstellungen tragen, etwa, wenn er in den Kot einer Wildente tritt, die mit dem Virus infiziert ist. Selbst über Lüftungsöffnungen in Ausstellungshallen seien solche Erreger schon eingedrungen, so Grashorn. "Ich verstehe den Ärger der Rassegeflügelzüchter. Ihre Arbeit des ganzen Jahres ist für die Katz'", so der Wissenschaftler. Keinem sei aber geholfen, wenn am Ende alle Tiere, in deren Zucht teils Jahre investiert worden sind, getötet werden müssen, nur, weil ein Ausstellungsgast den H5N8-Erreger eingetragen hat.