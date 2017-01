Von Schneechaos und Winterfreuden im Erzgebirge

Unfälle, verspätete Busse, liegengebliebene Lkw, Räumfahrzeuge im Dauereinsatz: Die starken Schneefälle sorgten gestern überall für Behinderungen. Doch es gab auch einige, die sich über den Wintereinbruch freuten.

Von Denise Märkisch

erschienen am 05.01.2017



Annaberg-Buchholz. Bereits in den frühen Morgenstunden war gestern für die Mitarbeiter des Winterdienstes und beauftragter Unternehmen in der Kreisstadt Dienstbeginn. Zwischen 3 und 4 Uhr rollten die Räumfahrzeuge - 25 waren im Einsatz - los. In den ersten Stunden hatten die Männer vor allem damit zu tun, die Hauptverkehrsstraßen freizuräumen. "Am Vormittag wurde es dann langsam besser", berichtete Holger Lötsch, Leiter des Betriebshofes. Später konnten auch die Nebenstraßen in Angriff genommen werden. "Ganz schlimm war es an der Morgensonne", so Lötsch. Aufgrund des starken Windes kam es dort immer wieder zu Schneeverwehungen. Mehrfach mussten die Räumfahrzeuge die Straße befahren. "Das war eine absolute Ausnahmesituation." So einen Wintereinbruch habe man schon lange nicht mehr gehabt. Daher wurden auch alle Kräfte gebündelt, sagte der Betriebshofleiter. Für die Mülltour sei gestern keine Zeit gewesen. Das soll aber, je nach Witterung, so schnell wie möglich nachgeholt werden.

Schnee und Eis sorgten auf den Straßen im Altkreis zum Teil für Chaos. Für den Raum Annaberg wurden allein für den Zeitraum zwischen Mitternacht und 13 Uhr sieben Unfälle registriert, bei denen aber glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen. Auf der B 95 zwischen Schönfeld und Ehrenfriedersdorf sorgte unter anderem ein Lkw, der nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Hinterachse in einen Graben gerutscht war, für Stau. Die Polizei musste den Verkehr regeln.

Von den Witterungsverhältnissen blieb auch der Busverkehr nicht verschont. Im gesamten Einsatzbereich des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) kam es vor allem in den Morgenstunden zu erheblichen Verspätungen. "Alle fahren langsamer und dadurch kommt es zu Verspätungen im Fahrplan", erklärte Betriebsleiter Hans-Jochen Richter. Besser lief es hingegen bei der Erzgebirgsbahn. Wie Sprecher Lutz Mehlhorn mitteilte, kam es auf den Zugstrecken zu keinen Einschränkungen. "Der Schnee hat uns nichts ausgemacht."

Aufgrund des Wetters mussten gestern auch zwei geplante Blutspendetermine ausfallen. Der Termin in Bärenstein, in der Arztpraxis von Dr. Franke soll aber am 1. Februar, von 12.30 bis 17.30 Uhr nachgeholt werden. Und dann gab es natürlich auch noch diejenigen, die sich über den vielen Schnee so richtig freuten. "Wir waren darauf eingestellt", sagte René Lötzsch, Geschäftsführer der Fichtelberg-Schwebebahn. Pünktlich 9 Uhr waren alle Pisten präpariert und die Wintersportler konnten loslegen. "Für uns im Skigebiet ist das natürlich optimal. Wir haben lange auf so einen Wintereinbruch gewartet", so Lötzsch. (mit saho und mär)