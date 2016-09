Warnstreik bei den StollenbÃ¤ckern

Warnstreik bei den Stollenbäckern

Bei den Annaberger Backwaren stehen die Zeichen auf Arbeitskampf. Die Beschäftigten fordern eine gerechtere Bezahlung.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 20.09.2016



Annaberg-Buchholz. Die Beschäftigten der Annaberger Backwaren machen Druck. Gestern haben Mitarbeiter der Spät- und Nachtschicht im Rahmen eines Warnstreiks vorübergehend die Arbeit niedergelegt.

Damit wollten die Backwarenmitarbeiter auf ihre Forderungen im laufenden Tarifstreit aufmerksam machen. Die etwa zwei Dutzend Männer und Frauen verlangen eine gerechtere Bezahlung in ihrem Betrieb. "Wir wollen, dass qualifizierte Mitarbeiter besser bezahlt werden, als ungelernte Beschäftigte. Deshalb fordern wir einen Lohnmindestabstand zwischen diesen beiden Beschäftigtengruppen", erklärte Betriebsrat Ferdinand Dick die Ziele des Protestes. Durch die Einführung des Mindestlohnes habe es für einige Beschäftigte eine deutliche Verbesserung ihres Lohnes gegeben. Dadurch sei aber der Lohn-Unterschied zu qualifizierten Mitarbeitern extrem zusammengeschmolzen.

Am Freitag hat es laut Dick bereits Gespräche mit der Geschäftsführung gegeben. Diese seien aber ohne Ergebnis verlaufen. Backwaren-Geschäftsführerin Martina Hübner bestätigt das, verweist aber auf die schwierige Situation des Betriebes: "Wir müssen immer daran denken, dass unsere Finanzierungsquelle unsere Kunden sind. Und die Kaufkraft hier im Erzgebirge ist nun mal geringer als in Leipzig oder in Dresden." Von jedem Euro, den der Betrieb einnehme, fließe über die Hälfte in die Löhne, so Hübner.

Diesen Worten kann Gewerkschafter Dick nur wenig abgewinnen: "Ich höre seit Jahren die selben Argumente. So sehr ich die Leistungen von Frau Hübner schätze, aber der Betrieb kann nicht ausschließlich auf Kosten der Beschäftigten vorankommen." Um Lohnkosten zu senken, könnte beispielsweise die Feiertagsarbeit reduziert werden. Bis zum 1. Januar wollen die Beschäftigten einen Haustarifvertrag mit der Geschäftsleitung erreichen. Als Vergleich könnte Berlin-Brandenburg mit 10,16 Euro dienen.