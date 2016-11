Wegen Sturm: Stillstand bei der Fichtelbergschwebebahn

erschienen am 18.11.2016



Oberwiesenthal. Die Fichtelbergschwebebahn in Oberwiesenthal hat den Fahrbetrieb am Freitag komplett eingestellt. Als Grund nennt Geschäftsführer René Lötzsch den starken Wind. Der Betrieb sei gar nicht erst aufgenommen wurden, so Lötzsch.

Ob die Schwebebahn am Wochenende fahren kann, hänge von den Wetterbedingungen ab. "Wir werden am Samstagmorgen eine Probefahrt machen und sehen, ob es geht oder nicht." Er geht aber davon aus, dass der Wind nachlassen wird. (aed)

www.fichtelberg-ski.de