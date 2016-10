Wegen einer Pizza: Mann greift 14-Jährigen mit Schlagring in Annaberg an

erschienen am 26.10.2016



Annaberg-Buchholz. Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 25-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Raubes. Der Mann hatte am Dienstag gegen 17 Uhr einen 14-Jährigen in der Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz mit einem Schlagring bedroht und die Pizza geraubt, die der Junge bei sich trug. Verletzt wurde der Jugendliche bei der Tat nicht, teilte die Polizei mit.

Kurze Zeit später konnten Beamte den vom Opfer beschriebenen 25-Jährigen am Annaberger Busbahnhof stellen. Auch einen Schlagring fanden die Polizisten beim Tatverdächtigen. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich gegenwärtig weiter in Polizeigewahrsam. (fp)