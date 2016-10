Wie Jeremy das Zahlenwirrwarr besiegte

Schlechte Noten, Frust, Hänseleien, Gewalt: Wegen Rechenschwäche handelte sich ein junger Neundorfer Probleme ein. Doch er kämpfte - mit Erfolg. Experten wollen auch anderen Betroffenen im Erzgebirge helfen.

Von Michael Urbach

erschienen am 26.10.2016



Neundorf/Annaberg. Es gab Zeiten, da hatte Jeremy Nestler immer eine Ausrede parat. Die Mathearbeit, die habe er noch nicht wiederbekommen, weil der Lehrer krank war, oder: Er finde sie nicht mehr. All das erzählte er zu Hause seinen Eltern, um ihnen nicht wieder eine Fünf oder Sechs zeigen zu müssen. Irgendwann flog aber alles auf. "Wir waren erstmals ratlos", sagt Vater Maik Fiedler (37). "Meine Frau hatte schon so etwas wie eine Rechenschwäche vermutet, doch von allen Seiten hieß es immer: mehr üben, üben, üben", so der Neundorfer.

Doch mit bloßem Üben und Wiederholen ließ sich das Problem nicht in den Griff bekommen. Mehr noch, Jeremy war auch in anderen Fächern schlecht, wehrte sich mit Gewalt gegen Hänseleien. Er sagt: "Es gab doofe Kommentare." Am Ende der fünften Klasse stand beim Notendurchschnitt eine Vier vor dem Komma. Schließlich stieß die Familie bei Recherchen auf das Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche (ZTR), das in Annaberg eine Zweigstelle eröffnet hatte. Das war vor zwei Jahren.

Andre Eiserich kennt viele Kinder und Jugendliche wie Jeremy, rund zwei Dutzend hat die Annaberger Zweigstelle bisher betreut. Einschlägige Studien gehen davon aus, dass vier bis zehn Prozent der Kinder eines Jahrgangs mit Rechenschwäche leben. "Häufig haben Schüler mit Rechenschwäche auch in anderen Fächern Probleme", sagt der Therapeut. Das ständige Mathelernen raube oft Zeit für anderes. Eine Untersuchung der Ludwig-Maximilians-Universität München aus dem Jahr 2014 hält fest, dass eine Rechenstörung die schulische und psychische Entwicklung der Kinder massiv beeinträchtigen könne. "Sie haben Angst vor der Schule, fürchten sich vor dem Versagen, davor, dass sie vor der Klasse bloßgestellt werden. Wo es geht, behelfen sie sich mit Vermeidungsstrategien", schreiben die Forscher.

Aussagen, die auch auf Jeremy zutreffen. Dieser, sagt Andre Eiserich, sei zu Beginn seiner rund zwei Jahre dauernden Besuche im ZTR "innerlich frustriert und geladen" gewesen.

Doch der jetzt 14-Jährige wollte besser werden, er kämpfte. Zahlen waren für den Neundorfer Namen, die hintereinander standen. Damit rechnen? Unmöglich. Zahlenreihen lernte er auswendig wie ein Gedicht. Im ZTR offenbarte zunächst ein Test, wo genau die Lücken in Jeremys Mathematikverständnis lagen und wie seine Denkmuster aussahen, bevor diese Schritt für Schritt ausgemerzt wurden und der heute 14-Jährige den Wissensstand besitzt, den ein Oberschüler seines Alters haben sollte.

"Jeremy ist ein ganz anderer Mensch geworden", sagt sein Vater. "Er hat einen ganz anderen Antrieb in der Schule." "Es macht viel mehr Spaß", bestätigt Jeremy. Die Familie beschloss zudem, die sechste Klasse zu wiederholen - und nun steht beim Notendurchschnitt statt einer Vier eine Zwei vor dem Komma.

Jeremy sei ein Paradebeispiel dafür, was bewegt werden könne, sagt ZTR-Mann Andre Eiserich. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass das so nicht allen gelinge oder nicht jeder die rund anderthalb Jahre dauernde Therapie durchhalte.

Jeremy und seine Familie sind froh, dass sie es getan haben. Sein Junge, erklärt der Vater, besitze nun perspektivisch die Chance auf einen guten Schulabschluss und eine ordentliche Ausbildung. "Vereinfacht gesagt: Früher sind alle irgendwie untergekommen, sei es bei der LPG zum Kartoffeln auflesen", sagt Maik Fiedler. "Doch heute ist nun mal mehr gefordert."

Eine Infoveranstaltung zur Rechenschwäche findet am Freitag um 17.30 Uhr in der Kleinen Kirchgasse 23 in Annaberg-Buchholz statt. Sie wendet sich an Eltern, Großeltern, Lehrer, Kindergärtner, aber auch erwachsene Betroffene.