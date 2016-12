Windkraft und ein Sturm der Entrüstung

Der Stadtrat Jöhstadt hat die Zustimmung zum Bau neuer Anlagen verwehrt. Das ist nicht passiert, weil erneuerbare Energien abgelehnt werden. Das Gremium fühlt sich vielmehr in die Enge getrieben, erpresst und sogar bedroht.

Von Thomas Wittig

erschienen am 17.12.2016



Jöhstadt. Verschwinden die Windräder auf Jöhstädter Flur bald von der Bildfläche? Nach den Worten von Bürgermeister Olaf Oettel zur Sondersitzung des Stadtrates am Donnerstag ist das wegen des Ausgangs der Beratung absehbar. Bei dieser ging es im Prinzip nur um den Punkt: "Beratung und Beschlussfassung zum gemeindlichen Einvernehmen für den Bauantrag der Firma Boreas Energie GmbH". Der Rat sollte also - vereinfacht ausgedrückt - dem Antrag für vier neue, leistungsstärkere Anlagen bei Abriss von neun Altanlagen zustimmen. Doch genau das hat er nicht getan.

Sigrid Lukas (CDU) begründete ihre Entscheidung mit den Worten "Ich fühle mich in die Enge getrieben und unter Druck gesetzt". Konrad Krauß (FuH) betonte: "Wir haben zu den Plänen nichts in der Hand, kennen weder den Antrag der Firma Boreas noch wesentliche andere Fakten". Weitere Argumente lauteten: "Transparenz fehlt" (Andreas Venohr/FuH), "Stadtrat wurde übergangen" (Michael Thiel/CDU), "Keine Bürgerbeteiligung" (Steffen Gross/FuH), "Das ist schon fast Erpressung" (Andrea Meyer/CDU). Gross erklärte zudem, dass er sich regelrecht bedroht und bedrängt fühle durch Briefe und Anrufe von Gesellschaftern anderer beteiligter Firmen neben der Windpark GmbH, mit denen eine Zustimmung zum Bauantrag durch den Rat verlangt wurde.

Dass dieser Druck entwickelt wurde, hat zwei Ursachen. Zum einen hat weder Oettel noch der Geschäftsführer der Windpark GmbH Jan Schreiter seit Dezember 2015, als die Weichen für den Bauantrag gestellt wurden, den Rat informiert - trotz mehrfacher Nachfragen seinerseits. Zum anderen drückt das überarbeitete Erneuerbare-Energien-Gesetz, das 2017 in Kraft tritt. Damit gibt es nicht mehr länger die bislang fixe, gesetzlich festgelegte Vergütung für Betreiber von Stromerzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien. Diese Vergütung für den erneuerbaren Strom wird künftig über Ausschreibungen geregelt. Damit legt die Höhe der Förderung nicht mehr der Staat, sondern der Markt fest.

Weil das nach dem Nichtbeschluss des Stadtrates nun so ist, verwies Bürgermeister Oettel darauf, dass der Stadt künftig Gewerbesteuereinnahmen als auch Gewinnausschüttungen entgehen werden. In 2015 ging es dabei für die Windpark GmbH um eine Größenordnung von knapp 50.000 Euro. Zudem sei absehbar, dass "alle drei Firmen wegen der Reduzierung der Einspeisevergütung sowie wegen erhöhter Wartungs- und Betriebskosten der alten Anlagen keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb mehr durchführen können und damit ihr Geschäft einstellen werden".

Der Bürgermeister distanzierte sich zudem von der Aussage des Landrates, dass er, Oettel, bereits per 8. November dem Kreis das gemeindliche Einvernehmen gegeben und damit seine Kompetenzen überschritten habe ("Freie Presse" berichtete). "In dem Schreiben habe ich nirgendwo die Worte ,gemeindliches Einvernehmen' verwendet", sagt Oettel. Da liege im Landratsamt "eine Art Missverständnis" vor.