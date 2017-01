Wintervergnügen: Zur Eisbahn gesellt sich eine Rutschbahn

Große Schneehaufen gibt es derzeit einige in der Altstadt von Annaberg. Endlich Gelegenheit, eine schon lange existierende Idee umzusetzen.

Von Antje Flath

erschienen am 28.01.2017



Annaberg-Buchholz. Der Marktplatz von Annaberg-Buchholz ist seit gestern um eine Attraktion reicher. Zugegeben, sie sticht nicht gleich ins Auge. Aber beim genauen Hinsehen ist sie erkennbar: die Rutschbahn für die Kinder. Genau genommen sind es sogar mehrere, denn es führen verschiedene Wege vom großen Schneehaufen an der Ecke in Richtung Bergkirche nach unten. Die ersten Tester waren auch schon da - noch während der Bauphase - und hatten sichtlich Spaß.

Und die Rutschbahn soll nicht das einzige Bauwerk aus Schnee bleiben, haben sich die beiden maßgeblichen Initiatoren vorgenommen: Holzbildhauer Ronny Tschierske und Andreas Engert von der Eisarena. Vorausgesetzt natürlich, das Quecksilber des Thermometers bleibt auch in den nächsten Tagen unter der kritischen Null-Grad-Marke. Vielmehr soll am nächsten Wochenende in unmittelbarer Nachbarschaft noch eine große Schneeskulptur dazukommen. Und Ronny Tschierske hat auch schon ziemlich genaue Vorstellungen, wie die einmal aussehen soll: "Ich denke an einen schlafenden Drachen, der sich ausruht." Vielleicht, um Kraft zu tanken für das große Märchenfestival "Fabulix" im August, auf das er hinweisen soll. Modellieren will ihn Ronny Tschierske gemeinsam mit seinen Holzbildhauerkollegen Robby Schubert aus Lößnitz - beide Mitglied in der erzgebirgischen Künstlergruppe Exponart - und Dietmar Lang aus Frohnau. Die Skizzen dazu sollen im Verlauf der nächsten Woche entstehen.

Erfahrungen mit dem ungewöhnlichen Arbeitsmaterial hat er bereits. Gesammelt in seiner Ausbildungsstätte, der Berufsfachschule im bayerischen Oberammergau beispielsweise, oder auch bei Besuchen von Bildhauerkollegen in Sibirien. "Der Bau von Schneeskulpturen hat sich mittlerweile zu einer eigenen Disziplin entwickelt, da gibt es sogar Weltmeisterschaften", sagt er. Im Erzgebirge habe sich diese Art des sportlichen und künstlerischen Wettbewerbes allerdings bisher noch nicht so stark ausgebreitet.

So hat es auch einige Jahre gedauert, bis er seine Idee endlich umsetzen konnte, nachdem er sie fast schon aufgegeben hatte. Bis Andreas Engert mit seiner Eisarena ins Spiel kam. Doch dann machten drei flaue Winter immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Nun konnte das Projekt zumindest gestartet werden - wenn auch noch nicht alle Voraussetzungen ideal sind. Als Beispiel führt Ronny Tschierske die unterschiedliche Beschaffenheit des Schnees an. Zudem sei dieser schon recht verschmutzt, was natürlich den schönen Anblick störe. Eigentlich werde für solche Zwecke reiner weißer Schnee zwischen Schalplatten gepresst, um so große Schneeblöcke zu erhalten, aus denen dann die Skulpturen gefertigt werden. Aber der Anfang sei gemacht und beide Initiatoren hoffen nun, dass sich das Projekt in den nächsten Jahren weiter entwickeln und ausbauen lässt.

Baggerfahrer Thomas Scharschmidt aus Geyersdorf war gestern Nachmittag trotzdem zufrieden mit seinem Werk. Hatte er doch mit seinem Bagger mehrere Stunden den Schnee in die richtige Form gebracht. Mittlerweile 16 Jahre als Baggerfahrer am Steuer, war das für ihn auch eine Premiere.