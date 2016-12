Wir arbeiten, während alle anderen feiern

"Hoch die Tassen" heißt es am letzten Tag des Jahres. Doch es gibt auch Menschen, die auf Arbeit ins neue Jahr rutschen. "Freie Presse" hat einige besucht.

Von Denise Märkisch und Matthias Wetzel

erschienen am 31.12.2016



Annaberg-Buchholz. Es gibt viele Berufe, bei denen sonn- und feiertags gearbeitet werden muss. Auch heute Nacht werden viele Erzgebirger Schicht schieben, statt das neue Jahr ausgelassen feiernd zu begrüßen.

Tankstelle: Ramona Berger arbeitet schon seit Jahren an der Aral-Tankstelle an der B 95. Schichtdienst ist die Regel und in diesem Jahr ist die Annabergerin in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar dran. Probleme hat sie damit keine: "Ich verpasse ja nichts. In meinem Alter sind die Kinder aus dem Haus und da geht man es etwas ruhiger an." Für sie ist der Silvesterdienst nicht viel anders als eine Nachtschicht am Wochenende. "Sicher werden wieder ein paar Kunden zum nachtanken kommen. Aber eher nicht an der Zapfsäule", scherzt sie. Denn der meiste Umsatz an solchen Tagen komme mit dem Verkauf von Lebensmitteln und weniger mit Benzin und Diesel.

Notaufnahme: Silvesternächte können zu den anstrengendsten im Jahr werden - zumindest für die Diensthabenden in einer Notaufnahme. Wenn sich das Jahr 2016 heute dem Ende neigt und 2017 naht, haben im Annaberger Erzgebirgsklinikum unter anderem die Ärzte Ronny Frey und Petr Pachir Dienst. Sie kümmern sich in einer 24-Stunden-Schicht um die Nöte der Patienten. "Typische Verletzungen sind Verbrennungen durch Knaller, vor allem an der Hand", sagt Chirurg Pachir. Das Spektrum reiche von leichten bis lebensgefährlichen Verbrennungen. Aber auch mit Folgen von Schlägereien, Stürzen und zu viel Alkohol habe man es zu tun. Und natürlich kommen in so einer Nacht auch Patienten mit Herzinfarkten und Luftnot in die Notaufnahme. "Der Silvesterdienst muss nicht unbedingt zu den schlimmsten zählen", sagen die Mediziner. Man sei aber immer auf mehr gefasst und stelle sich entsprechend darauf ein.

Wie stressig eine Nacht wird, hänge oft auch an den Witterungsbedingungen. Ist es zum Beispiel glatt auf den Straßen, gebe es mehr Stürze und Unfälle. Ist das Wetter schmuddelig und die Erzgebirger bleiben lieber in ihren Wohnungen, habe man es eher mit häuslichen Unfällen zu tun. Und kommt es zu einem akuten Wetterwechsel, schlagen mehr Herzpatienten auf, so Ronny Frey. Eines wünschen sich beide Ärzte: "Wir wären sehr dankbar, wenn Patienten mit chronischen Erkrankungen nicht unbedingt zu Silvester in die Notaufnahme kommen", so Petr Pachir. An so einem Tag brauche man die Zeit für die akuten Fälle.

Restaurant: Silvester auf Arbeit ist für Anton Pospisil kein Problem. Der 20-Jährige ist Kellner im Restaurant "Akropolis" am Annaberger Markt. "Mir gefällt es sogar, wenn ich Silvester Dienst habe, denn dann ist die Stimmung in unserem Restaurant besonders gut. Wir machen die Musik an und früher oder später tanzen die Gäste. Letztes Jahr habe ich am Ende sogar mitgefeiert", erinnert sich der junge Tscheche und lacht. "Deinen Job möchte ich haben", flachst sein Chef. Auch er ist wie jedes Jahr Silvester bis zum frühen Morgen auf den Beinen. So gegen 5 Uhr ist dann aber auch im "Akropolis" Schluss. "Dann übernachte ich entweder in Annaberg bei meinen Eltern oder ich werde abgeholt und fahre nach Vejprty zu meiner Freundin und unserem Kleinen", sagt Anton Pospisil. Taxi: Seit 26 Jahren sitzt Joachim Bittner auf dem Bock und auch Silvester wird der Taxiunternehmer wieder Kundschaft durch die Gegend chauffieren. "Das ist für mich kein Problem, denn auch meine Frau hat als Altenpflegerin Silvester sehr oft Dienst." Gegen 19 Uhr geht sein Dienst am letzten Tag des Jahres los. "Da fahre ich die ersten zum Theater, das sind alles Vorbestellungen." Trotzdem falle es vielen erst am Silvestertag ein, dass sie abends noch ein Taxi bräuchten. Dann wird es eng und Bittner muss schauen, dass er die Fahrt noch irgendwie dazwischen schieben kann. Bis Mitternacht hat er dann alles abgearbeitet und kommt auf einen Sprung zur Familie zum Anstoßen - alkoholfrei versteht sich. Wenig später geht es darum, die ersten nach Hause zu fahren. Probleme mit Betrunkenen hatte Bittner noch nie. Dafür muss er höllisch auf die Straße aufpassen, denn überall liegen kaputte Flaschen. "Und wer will das neue Jahr schon mit einem Platten beginnen?" Auch manch eine Knalltüte sorgt für Schrecksekunden. "Letztes Jahr ist mir eine Rakete an mein Taxi geflogen. Zum Glück hatte ich die Seitenscheibe oben, sonst wäre das Ding im Auto explodiert." Gegen 5 Uhr macht Bittner dann seine letzte Fahrt, bevor er sich mit den anderen Taxikollegen noch auf einen letzten Kaffee an der Tanke trifft.