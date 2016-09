Zahnarzt aus Damaskus verstÃ¤rkt Thumer Praxis

Zahnarzt aus Damaskus verstärkt Thumer Praxis

Dass Patienten in der Bergstadt schneller zu Terminen kommen, liegt auch an Tarek Ashi. Der Syrer praktiziert seit Kurzem hier. Dass es ihn nach Thum verschlagen hat, ist einem Zufall zu verdanken.

Von Lothar Müller

erschienen am 15.09.2016



THUM. Das Gerücht ist schon längere Zeit im Umlauf und hat sich jüngst sogar verstärkt. Die Mitarbeiterinnen von Zahnarzt Dr. Matthias Mehner und er selbst wurden zunehmend darauf angesprochen: Die Praxis macht dicht, heißt es.

Gewiss, der erfahrene Zahnarzt, dessen Praxis in Thum in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feiern konnte, hat mit 66 Jahren allemal das Rentenalter erreicht. Und manche Patienten machen sich deshalb so ihre Gedanken. Doch der Dentist wehrt ab: Nichts sei wahr an dem ganzen Gerede. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Mehner erhält Verstärkung. Alltäglich ist der Personalzuwachs dennoch nicht: Der Neue stammt aus Syrien.

"Wir haben in letzter Zeit einen weiteren Raum als Behandlungszimmer eingerichtet, einen weiteren Zahnarzt und eine Helferin eingestellt", sagt Matthias Mehner. Die Praxis besitzt damit vier Behandlungszimmer. Sechs Mitarbeiterinnen und zwei Zahnärzte arbeiten in der Einrichtung. "Wir haben kürzere Vorbestellzeiten und das Sprechstundenangebot insgesamt konnte verbessert werden. So optimal wie jetzt lief es in der Praxis noch nie", erklärt der erfahrene Experte für Zahnmedizin.

Der Krieg war Grund für Tarek Ashi, nach Deutschland zu kommen. Er hatte die Chance, mit Visum einzureisen. Seit Anfang August ist er in der Praxis tätig. Ashi, der 1989 in Damaskus geboren wurde, sei fachlich einfach top und verfüge über eine super Ausbildung. Er müsse nun zwei Jahre als Vorbereitungsassistent in der Praxis arbeiten und weitere praktische Erfahrungen sammeln. "Und ich bin halt sein Lehrmeister", so Matthias Mehner. Tarek Ashi absolvierte sein Studium der Zahnheilkunde von 2007 bis 2012 an der "International University for Science und Technology" zu Damaskus. Er legte 2012 sein Staatsexamen ab und arbeitete unter anderem als selbstständiger Zahnarzt mit Spezialisierung auf kiefernorthopädische Behandlung. Seine Approbation in Deutschland erhielt er 2015. Schon von April 2015 bis Juni 2016 arbeitete er in einer Praxis in Aue als Assistenzarzt.

Nach Thum kam der Syrer durch einen Zufall, der sich aus vielen Mosaiksteinchen zusammensetzte. Matthias Mehner arbeitet im Ort in einer Initiative für Flüchtlinge mit und übernimmt dabei die Patenschaften für alle Syrer. Durch verschiedene Kontakte lernte er so Tarek Ashi kennen. Der ist Christ und freut sich über die gute Aufnahme in Thum und Deutschland überhaupt. Tarek Ashi betont, dass er vom Team der Praxis und den Patienten ebenso gut aufgenommen wurde und anerkannt wird. Die Arbeitsaufnahme erfolgte übrigens ohne bürokratische Hürden. "Es ging Hand in Hand mit dem Arbeitsamt und ebenso von ärztlicher Seite mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung. Alles ist super und optimal gelaufen", unterstreicht Matthias Mehner. Seinem neuen Mitarbeiter bestätigt er, dass er sehr ehrgeizig ist und neue Ideen einbringt. Für Tarek Ashi hat Matthias Mehner extra eine Wohnung im Haus geschaffen.

Dem Syrer, dessen Vater ebenfalls Zahnarzt ist, gefällt es im Erzgebirge. Abneigung gegen Ausländer habe er bisher noch nicht gespürt. Wohl aber habe er ein ungutes Gefühl gehabt, wenn in Aue Demos gegen Ausländer stattgefunden hätten. An den Erzgebirgern schätzt er ihre umgängliche Art. "Und den starken Dialekt", betont Tarek Ashi schmunzelnd. Kein Problem für ihn, denn neben seiner Muttersprache Arabisch, Deutsch, Englisch und Französisch beherrscht er inzwischen auch schon einige Brocken Erzgebirgisch. Und vielleicht übernimmt der junge Mann in einigen Jahren einmal die Praxis. "Dabei müssen wir freilich erst mal die Entwicklung abwarten", so Matthias Mehner.