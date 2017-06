Zeltplatz für immer geschlossen

Helmut Schuberts Naturgrundstück war ein Geheimtipp unter Campern. Was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen.

Von Christine Bergmann

erschienen am 13.06.2017



Königswalde. Das Naturgrundstück von Helmut Schubert liegt inmitten von Königswalde. Wiesen, Hügel und ländlicher Charme prägen das Anwesen. Es ist wie geschaffen, sich zu erholen und Pause vom Alltag einzulegen. Der Holzbildhauer hat das bis jetzt auch so genutzt. Er und seine Frau Karin öffneten ihr Grundstück kurz nach der Wende für Camper und ermöglichten Übernachtungen im Zelt. Damit ist jetzt Schluss. Das Ehepaar kappte seit diesem Jahr alle Voraussetzungen für das Nebengewerbe. Der Grund: Helmut Schubert lebt mit enormen gesundheitlichen Herausforderungen. "Ich schaffe das einfach nicht mehr so, wie es sein sollte", sagt der 72-jährige Künstler.

Dabei war und ist die Nachfrage noch immer groß. Wohnwagen, Campinganhänger und Zelte hätten gut Platz auf dem Gelände. Für den Aufenthalt bis zu 120 Personen hatte Schubert die Voraussetzungen geschaffen. Er baute großzügig angelegte Parkplätze und ausreichend sanitäre Anlagen. Inmitten eines der schönsten Dörfer des Landkreises verwandelte sich die einstige Wiese in eine parkähnliche Landschaft. "Ich hatte Menschen aus aller Herren Länder in Logis" erinnert sich der Königswalder. Sie kamen aus Australien, Deutschland, Kanada und den Niederlanden. Sie blieben, wie die Biker des "Stoneman Miriquidi", nur eine Nacht oder auch bis zu zwei Wochen. Sie campten auch im Winter und besuchten teilweise Schnitzkurse bei dem Honorardozenten und Diplomdesigner. "Zu einigen habe ich persönliche Beziehungen aufbauen können", erinnert sich Schubert. Er knüpfe gern Kontakte und interessiere sich für die Lebensart anderer. "Abends habe ich manchmal zur Gitarre gegriffen und die Zeltromantik mit alten Fahrtenliedern befeuert", erinnert sich der Erzgebirger mit leuchtenden Augen. Dabei sei die Campersache immer nur nebenbei gelaufen. "Das Handwerk hatte Vorrang."

Die Idee kam dem Ehepaar Schubert Anfang der 1990er-Jahre bei einer Reise nach Ungarn. Zu Hause angekommen, stellten sie probeweise Hinweisschilder auf und boten die Sanitärräume im Keller ihres Hauses an. "Wir hatten umgehend Gäste", erinnert sich Schubert. Der erzgebirgische Campingplatz avancierte schnell zum Geheimtipp. Die Auswahl an Campingplätzen in der Region ist zudem überschaubar.

"Es hat immer Spaß gemacht. Aber die Kraft reicht nicht mehr aus", sagt Schubert. Zwischen den Therapien arbeitet der Holzbildhauermeister derzeit an einigen Ornamenten für die Scheibenberger Kirche. Auch ein Taufbecken für die Heimatkirche in Königswalde ist fast fertig. Schubert lächelt zu allem gelassen: "Alles hat seine Zeit."