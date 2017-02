Zerreißprobe am Fichtelberg: Wohin geht die touristische Reise?

"Oberwiesenthal braucht einen Mediator", sagt Landrat Frank Vogel. Doch diese Ansicht wird längst nicht von allen im Ort geteilt.

Von Antje Flath

erschienen am 04.02.2017



Oberwiesenthal. Er ist das wohl bekannteste Gesicht von Oberwiesenthal: Skisprunglegende Jens Weißflog. Seine sportliche Fachkompetenz ist nach wie vor gefragt. Doch seit 20 Jahren hat er auch als Hotelier reichlich Erfahrungen auf touristischem Gebiet gesammelt. Und auf diesem sehen er und andere touristische Unternehmer im Ort großen Nachholebedarf im bedeutendsten Wintersportort Ostdeutschlands - nicht nur des "veralteten Skigebietes" wegen. Deshalb brauche es einen langfristigen Plan.

Ähnlich bewertet Landrat Frank Vogel (CDU) die Situation: "Touristisch gesehen ist der Kurort Oberwiesenthal die übernachtungsstärkste Kommune in der Region. Wenn sie diesen Status beibehalten möchte, muss es eine kontinuierliche Weiterentwicklung geben", betont er. Doch die sieht er gefährdet, weil Oberwiesenthal zu sehr in der Vergangenheit lebe. Sein Vorschlag: ein Mediator. Allerdings brauche es dafür eines einheitlichen Bekenntnisses sowohl seitens der Kommune als auch der Unternehmer, ob sie eine solche Meditation wollen, deren Ergebnisse akzeptieren und bereit sind, diese umzusetzen.

Jens Weißflog, er sitzt für die CDU mit im Stadtrat, sieht in einer solchen Begleitung "die einzige Möglichkeit", um die Kommune voranzubringen. Er könnte sich beispielsweise einen Mediator aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium vorstellen. Immerhin hatte Wirtschaftsminister Martin Dulig bei seiner Wintertour Unterstützung zugesagt. Die Stellung eines Mediators aus dem Ministerium sei aber nicht möglich, da kein Mitarbeiter über entsprechende Erfahrungen verfügt. Vielmehr wird eine Ausschreibung empfohlen.

Dass das gelingt, daran hegt allerdings auch Christina Pfeiffer vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft im Erzgebirge Zweifel. Der Verband ist bemüht, das Vorhaben Mediator mit auf den Weg zu bringen - auch, da der Wunsch von Verbandsmitgliedern aus dem Ort geäußert wurde. Allerdings könne ein solches Vorhaben nur funktionieren, wenn beide Seiten es wollen. Dann könne sie sich eine solche Begleitung durchaus vorstellen. Dann müssten aber alle Beteiligten "weg von der Beziehungsebene, hin zur Fachebene". Pfeiffer macht deutlich: "Wir brauchen für Oberwiesenthal ganz neue Ansätze." Bei einem erneuten Treffen am Montagabend soll nun zunächst geklärt werden, inwieweit ein solches Vorhaben von den Konfliktparteien des Ortes mitgetragen wird.

Ob dabei Bürgermeister Mirko Ernst (FDP) mit am Tisch sitzen wird, ist allerdings fraglich. Er hält sich zum Thema Mediator vorerst zurück: "Wir bereiten gegenwärtig eine Auswertung des Ministerbesuches inklusive aller tatsächlichen Zahlen und Fakten vor, sodass diese Ergebnisse zunächst vollständig vorliegen und mit den betreffenden Gremien und Institutionen diskutiert werden müssen. Vorher lassen sich keine Aussagen zu künftigen Aktivitäten und Entscheidungen treffen." Noch deutlicher wird Siegfried Kuhnt (FDP), Chef der größten Fraktion im Stadtrat. Er sieht persönlich derzeit keinen Bedarf am Einsatz eines Mediators, will das Thema aber in der nächsten Fraktionssitzung mit zur Debatte stellen.

Unterdessen zeichnet ein Unternehmer des Ortes sein ganz eigenes Bild von der aktuellen Situation: "Wir sitzen alle auf dem gleichen Ast. Aber an diesem Ast wird ständig gesägt." Einen Mediator hält er nicht für zwingend notwendig, statt dessen sollte ein "guter Mann" für den Tourismus im Ort gefunden und "dementsprechend gut bezahlt" werden. Bisher seien die guten Leute immer wieder "vergrault" worden.