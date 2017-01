Zwei Ratssitzungen an einem Abend im Erbgericht Grumbach

Es geht um die Abwahl des Jöhstädter Bürgermeisters und um die Haushaltsplanung für dieses Jahr

erschienen am 05.01.2017



Jöhstadt. Jöhstadt. Das hat es in der Form auch noch nicht gegeben. In Jöhstadt finden heute Abend innerhalb von nicht einmal einer Stunde gleich zwei Stadtratssitzungen statt. Und auch die Einladenden sind zwei verschiedene Personen.

Letzteres hat seinen Sinn, steht doch die Einleitung der Abwahl von Bürgermeister Olaf Oettel (parteilos) im Mittelpunkt der ersten Beratung. Weil er in der Sache als befangen gilt, darf er die Ratssitzung, die 19 Uhr im Erbgericht Grumbach beginnt, nicht selbst leiten. Das übernimmt der erste Stellvertreter André Zinn. Während der Beratung soll unter anderem festgelegt werden, an welchem Tag der Bürgerentscheid zur Abwahl stattfindet. Laut Gemeindeordnung muss das zwingend ein Sonntag sein.

Der Antrag zur Einleitung der Abwahl und damit zur morgen Abend stattfindenden Sitzung war am 1. Dezember 2016 von 13 der insgesamt 16 Stadträte gestellt worden. Bereits in der November-Ratssitzung hatte der Großteil der Jöhstädter Stadträte dem Bürgermeister das Misstrauen ausgesprochen, unter anderem deshalb, weil er das Gremium fast ein Jahr lang nicht darüber informiert hatte, dass die Weichen für den Bau von zwei neuen Windkraftanlagen der Windpark Jöhstadt GmbH gestellt wurden. An ihr hält die Stadt 51 Prozent Anteile.

Ratssitzung Nummer 2 heute Abend, die ebenfalls im Erbgericht Grumbach über die Bühne geht, ist ab 19.45 Uhr angesetzt. Laut Einladung, die von Bürgermeister Oettel unterzeichnet ist, wird diese Beratung unter anderem eine Bürgerfragestunde enthalten. Zudem soll es Informationen zum Haushaltsbescheid 2016 sowie zur Planung des Etats für das aktuelle Jahr geben. Ferner sind Vergaben angekündigt. (tw)