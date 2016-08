ZwÃ¶lf Verletzte bei Wohnungsbrand

Zwölf Verletzte bei Wohnungsbrand

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Neumarkt hat in der Nacht zum Freitag die Ehrenfriedersdorfer Innenstadt in Atem gehalten. Auch das Nachbarhaus wurde evakuiert.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 27.08.2016



Ehrenfriedersdorf. Schock mitten in der Nacht: Aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses am Neumarkt in Ehrenfriedersdorf schlagen meterhohe Flammen. Die Bewohner werden aus dem Schlaf gerissen, versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Nicht allen gelingt das. Es ist kurz vor vier Uhr.

Dann geht alles ganz schnell. "Die ersten Fahrzeuge der Feuerwehr waren schon vier Minuten nach der Alarmierung ausgerückt", sagt Alexander Heßmann, stellvertretender Wehrleiter und an diesem Morgen Einsatzleiter. Die Ehrenfriedersdorfer Feuerwehr war mit 26 Kameraden vor Ort. Auch die Feuerwehren aus Schönfeld, Geyer und Thum kamen zu Hilfe. Insgesamt waren etwa 70 Helfer im Einsatz.

"Als wir an dem Haus ankamen schlugen riesige Flammen aus den Fenstern im ersten Stock", schildert Heßmann. Das Wichtigste sei zunächst gewesen, die Menschen aus dem Gebäude zu holen. "Drei Bewohner konnten wir über die Drehleiter bergen. Die anderen neun wurden über das Treppenhaus gerettet", so Heßmann. Die geretteten und evakuierten Personen standen teils spärlich bekleidet im Freien und wurden mit Decken versorgt. Insgesamt waren sieben Trupps unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Durch den Brand wurden zwei Wohnungen in dem Gebäude unbewohnbar, die Brandwohnung selbst völlig zerstört. Bis gegen 8 Uhr dauerten die Löscharbeiten.

Die zwölf geretteten Bewohner mussten wegen Rauchgasvergiftungen behandelt werden. Am schwersten verletzt war die Frau des Paares, in dessen Wohnung der Brand ausgebrochen war. Die 47-Jährige hatte versucht, aus der Wohnung zu fliehen, es aber nur bis ins Treppenhaus geschafft. Dort kollabierte sie. Einsatzkräfte konnten sie noch rechtzeitig bergen.

Neben den Bewohnern konnte auch ein Hund aus dem Haus gerettet werden. Ein weiterer Hund verbrannte in den Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten auch aus dem Nachbargebäude acht Personen für kurze Zeit evakuiert werden. Während der Löscharbeiten wurde die B 95 komplett gesperrt.

Einsatzleiter Heßmann zeigte sich zufrieden mit seinem Team. "Es hat alles reibungslos funktioniert." Außerdem sei deutlich geworden, wie wichtig Rauchmelder sind. Diese hätten den Bewohnern das Leben gerettet.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ist derzeit noch unklar. Am Freitagvormittag nahmen Brandursachenermittler der Kriminalpolizei ihre Ermittlungen auf. Bis wann die Untersuchungen abgeschlossen sind, konnte der Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz nicht sagen. Gewöhnlich dauerten die Ermittlungen einige Tage.

Vor dem Gebäude mit der rußgeschwärzten Fassade standen neben einigen Schaulustigen auch die Haus-Eigentümer und eine der Bewohnerinnen. "Solange die Ermittler im Haus sind darf ich nicht in meine Wohnung", sagte die Mieterin, der die Strapazen der Nacht noch deutlich anzusehen waren. Sie wolle warten, bis sie das Haus wieder betreten dürfe, sagte sie. Wie lange das dauern könnte, sei ihr von den Beamten nicht gesagt worden. Untergekommen ist sie vorerst bei Angehörigen.

Auch für die anderen Opfer der Brandkatastrophe ist gesorgt. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, werden ihnen erst einmal Ferienwohnungen zur Verfügung gestellt.