82-jähriger Autofahrer durchbricht Zaun und beschädigt drei Autos

erschienen am 21.11.2016



Lößnitz. Lößnitz. Ein 82-Jähriger ist am Montag in Lößnitz mit seinem Wagen von der B 169 abgekommen. Sein Wagen fuhr über eine Böschung und durch einen Zaun auf einen Parkplatz. Dort stieß sein VW gegen einen Hyundai, einen Ford und einen Skoda. Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. (fp)