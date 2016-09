Abbruch im sechsten Monat?

Im Film "24 Wochen" beschreibt Anne Zohra Berrached den Konflikt einer Frau, die über Leben und Tod ihres Ungeborenen entscheiden muss. Am Samstag war die Regisseurin im Auer Kino zu Gast.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 20.09.2016



Aue/Berlin. Die Szene, in welcher der Chirurg die für das Kind tödliche Kaliumchlorid-Spritze am Bauch der Schwangeren ansetzt, ist unerträglich - für die Eltern im Film und für die Zuschauer vor der Leinwand. "Da bleibt kein Auge trocken", ist sich der Betreiber des Auer Kinos, Ulrich Jacobi, sicher. Und: "Das ist deutsches Kino, wie wir es schon lange nicht mehr gesehen haben." Jacobi war vom Film so begeistert, dass er es schaffte, die Regisseurin Anne Zohra Berrached für eine Sondervorstellung nach Aue zu holen, und das noch vor dem eigentlichen Kinostart des Films am Donnerstag diese Woche.

Zwar hatten sich nur 14 Zuschauer am Samstag, 13 Uhr im Nickel-Odeon eingefunden. Diese nutzten aber die Gelegenheit, mit Barrached über das Thema Spätabtreibungen zu diskutieren. Denn darin waren sich alle einig: Darüber werde viel zu wenig gesprochen.

In Deutschland ist es möglich, ein krankes oder behindertes Kind bis kurz vor der Geburt abzutreiben. "Über 90 Prozent der Frauen, bei deren Kind eine Fehlbildung diagnostiziert wird, tun das nach der zwölften Woche", so Berrached. Ist es richtig, dass sich Eltern gegen ein Leben entscheiden können, dem sie aus Mangel an Zeit, Geld oder Kraft nicht gewachsen sind, oder ist es zugelassener Mord?

Die Regisseurin schafft es, diese Frage, auf die es keine klare Antwort gibt, abseits der moralischen Minenfelder zu behandeln. Im Mittelpunkt stehen dabei Astrid (Julia Jentsch), die erfolgreiche Kabarettistin, und Markus (Bjarne Mädel), ihr Mann und Manager. Deren Leben gerät völlig aus den Fugen, als sie erfahren, dass ihr zweites, ungeborenes Kind an Trisomie 21 und noch an einem Herzfehler leidet.

Wie kam die 34-Jährige gebürtige Erfurterin zu diesem Thema, war eine Frage in Aue. Sie habe einen Zeitungsartikel über Spätabtreibungen gelesen und dann begonnen zu recherchieren, sagte Berrached. Den Rahmen für die Produktion bot die Filmakademie Baden-Württemberg, wo die Regisseurin ein Filmstudium absolviert hatte. "Ich war frei von Zeit- und wirtschaftlichem Druck", so die Filmemacherin. "24 Stunden" ist Berracheds zweiter Spielfilm. Er war 2016 der einzige deutsche Beitrag im Berlinale-Wettbewerb.