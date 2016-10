Am Küchentisch mit Dulig: Frust, Ängste und Sorgen

Vertrauensarbeit will der Landesvorsitzende der SPD leisten. Nicht auf alle Bürgerfragen hatte er in Aue Antworten parat.

Von Heike Mann

erschienen am 28.10.2016



Aue. Seinen Küchentisch hatte Martin Dulig am Mittwochabend in der Gaststätte "Stadionblick" aufgestellt. Dort hatten neben der Moderatorin Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, schon Bundestagsmitglied Detlef Müller und Angela Klier vom Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit Erzgebirge Platz genommen. So blieben noch drei Stühle für die Gäste, die Dulig zum Gespräch einlud. Versprochen waren in der Ankündigung Antworten auf Fragen, die die Menschen bewegen. "Freie Presse" fasst zusammen, was besprochen wurde.

Verkehr: Das Erzgebirge sei im Bundesverkehrswegeplan schlecht weggekommen, meinte Gerd Bauer. Gerade mal zwei Neubauprojekte - in Ehrenfriedersdorf und Reitzenhain - seien zu wenig. Dulig wertet die Schienenprojekte in Südwestsachsen als vorrangig. Das Kämpfen für den Abschnitt Aue-Thalheim habe sich doch schon gelohnt. Erhalt vor Neubau gelte auch in den neuen Bundesländern zunehmend für die Infrastruktur. Er verwies auf den Landesinvestitionsplan, dort könnten Projekte neu bewertet werden.

Unternehmensnachfolge: Steffen Böttcher von der Kreishandwerkerschaft malte ein tristes Bild, was die Nachfolge in Handwerksbetrieben der Region betrifft. Rechtsunsicherheit und "blanke Regulierungswut" würden junge Leute abschrecken. Dulig machte dafür Bundes- und Europagesetzgebung verantwortlich. Gleichwohl wisse er als Wirtschaftsminister vom "Stimmungsbild". Er möchte Mitarbeiter in Verwaltungen ermutigen, "ihren Ermessensspielraum im Interesse der Betroffenen zu nutzen".

Altersarmut: Mehrere Gesprächspartner kritisierten die Ungleichbehandlung zwischen Ost und West in Rentenfragen. Dulig verwies auf den Rentenplan, den die Bundesregierung im November vorlegen will. Laut dem soll in vier Jahren die Angleichung erreicht werden.

Erneuerbare Energien Gesetz: Weil die Energiepreise enorm gestiegen sind, stehe den Betrieben das Wasser bis zum Hals, so Gerd Bauer als Vertreter der IHK. Er kritisierte auch die Subventionen für die "Großen". Detlef Müller entgegnete dem, dass es Ausnahmen geben müsse, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu erhalten. Dulig sprach sich für die Nutzung der Braunkohle aus. Damit bleibe die Energieversorgung bezahlbar.

Politikverdruss: Petra Köpping wünschte sich konkrete Ansprachen an Politiker. "Sie allgemein zu beschimpfen, bringt nichts." Mehrere Gesprächspartner hatten aufgezählt, was sie in der Flüchtlingspolitik als ungerecht empfinden. Einer meinte, dass Integration nicht gelingen könne, weil so viele Flüchtlinge nicht in Arbeit gebracht werden könnten. Köpping: "Im Erzgebirgskreis liegt der Ausländeranteil bei einem Prozent, das ist gar nichts."

Der Küchentisch steht das nächste Mal am 17. November in Marienberg, ab 19 Uhr im Großen Ratssaal des Rathauses.