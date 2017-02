Asyl: So will der Erzgebirgskreis die Integration verbessern

Das Landratsamt arbeitet an einem Konzept, das Rechte und Pflichten von Flüchtlingen regeln soll. Doch das gefällt vielen Asylhelfern gar nicht - und zwar aus einem bestimmten Grund.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 06.02.2017



Aue/Schwarzenberg. Vater, Mutter, Kind: Das Landratsamt des Erzgebirgskreises will Migranten künftig schneller und früher in Sprachkurse schicken. Denn das, sagt Sozialamtsleiter Frank Reißmann, sei das A und O, damit Integration gelingen kann. "Wir hören immer, dass Flüchtlinge arbeiten wollen, aber der erste Schritt ist die Sprache. Vorher geht nichts."

Rechte und Pflichten von Migranten soll bald ein sogenanntes Integrationskonzept regeln, ein 50Seiten dickes Papier, an dem der Kreis seit mehr als einem Jahr arbeitet. Im Juni soll es vom Kreistag verabschiedet werden. Es formuliert gemeinsame Ziele und Maßnahmen in den Bereichen Sprache, Bildung, Arbeit und Leben; es ist als eine Art Leitfaden gedacht. Ein erster Entwurf liegt der "Freien Presse" vor - und der beinhaltet reichlich Sprengstoff. Nicht wegen einer Formulierung, die sich in dem Entwurf findet. Sondern, so kritisieren es Asylhelfer, weil etwas ganz Bestimmtes darin fehlt.

Aber der Reihe nach. Laut Reißmann war der Kreis in der Hochphase der Flüchtlingskrise von Helfern angesprochen worden, ein Integrationskonzept zu erarbeiten. Es hieß, die Arbeit mit Migranten dürfe nicht dem Zufall überlassen werden. Ein Plan sollte her, der die Vielzahl an Projekten und Trägern koordiniert und klarstellt, was von Flüchtlingen erwartet wird. Der Kreis lehnte zunächst ab. "Wir hatten damals keine Zeit. Es ging darum, Wohnungen zu finden", sagt Reißmann.

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, folgte ein Einlenken: Der Kreis nahm die Arbeit an einem Konzept auf. Rund 60 Leute beteiligten sich, darunter Vertreter des Kreises, von Vereinen und Wirtschaftsförderung. Das Ziel beschreibt Reißmann so: "Das Konzept soll zeigen, wie wir leben. Und es soll uns leiten, wie wir das Migranten vermitteln."

Wert legt der Kreis künftig etwa verstärkt auf frühkindliche Bildung. So soll der Nachwuchs von Migranten Kindertageseinrichtungen besuchen. Weiter findet sich im Konzept das Ziel, Flüchtlinge frühestmöglich in einer eigenen Wohnung unterzubringen. Der Integrationsbeauftragte des Kreises, Johannes Roscher, lobt das Konzept als "etwas Gutes", auch wenn vieles darin längst gängige Praxis sei. "Es unterstreicht in erster Linie den politischen Willen zur Integration." Es zeige, dass Immigration eine Chance ist.

Für Unmut sorgt unter Asyl-Helfern derweil eine Formulierung im Vorwort des Konzeptes. Dort sind als Zielgruppe nur Aussiedler, Personen mit Einbürgerung und Ausländer mit Aufenthaltsrecht definiert. Das würde heißen: Geduldete Menschen und Asylbewerber sind ausgeklammert. Von den derzeit mehr als 2800 Flüchtlingen im Kreis sind fast 1600 Asylbewerber, 600 geduldet.

Die Auer Migrations-Expertin Angela Klier, die das Konzept miterarbeitet hat, bezeichnet das als "falsches Signal". Es sei wichtig, alle Flüchtlinge ab dem ersten Moment zu integrieren. "Asylverfahren dauern manchmal Jahre. Vertane Zeit, wenn keine Maßnahmen stattfinden", sagt sie. Als Vorbild nennt Klier die Stadt Chemnitz. Die erarbeitet derzeit ebenfalls ein Integrationskonzept und macht laut einer Sprecherin der Stadt Chemnitz eine solche Unterscheidung nicht.

Auch der Integrationsbeauftragte Roscher hätte sich eine andere Formulierung gewünscht, sagt aber: "Das Ziel des Konzeptes ist es, die Menschen dauerhaft im Erzgebirge zu halten, sie zu integrieren. Damit anzufangen, wenn noch nicht klar ist, ob sie bleiben, ist schwierig." Sozialamtsleiter Reißmann erklärt die Auswahl mit beschränkten Ressourcen. Und: "Ich denke, Asylbewerber sollten ihre ganze Kraft auf das Asylverfahren verwenden." Bei der Frage, wer zur Zielgruppe gehört, sei man aber noch nicht "am Ende des Weges angelangt."