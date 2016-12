Aue: Anhänger landet auf Bahngleis

erschienen am 21.12.2016



Aue. Ein Anhänger hat sich am Mittwoch in Aue von einem Laster gelöst und ist die Lößnitzer Straße hinabgerollt. Auf den Gleisen des Bahnhofs Aue blieb der Hänger stehen. Eine Autofahrerin hatte noch geistesgegenwärtig ausweichen können. Das betroffene Bahngleis wurde gesperrt. Verletzt wurde niemand.