Aue: Asylbewerber flieht wegen drohender Abschiebung auf Hausdach

erschienen am 25.08.2016



Aue. Um seiner Abschiebung zu entgehen, hat sich ein Asylbewerber in Aue heute Morgen, gegen 7 Uhr, aufs Dach eines viergeschossigen Wohnhauses in der Mozartstraße geflüchtet. Dort harrte der Tunesier (28) mehrere Stunden in der prallen Sonne aus. Er drohte laut Polizei damit, in die Tiefe zu springen. Zudem warf er Dachziegel nach unten.

Gegen 11 Uhr wurde er von Beamten der Fahndungsgruppe des Landeskriminalamtes zum Aufgeben überredet. Er wurde unter Polizeibewachung in ein Krankenhaus gebracht. Da es keine ärztlichen Bedenken gab, konnte die Abschiebemaßnahme fortgesetzt werden. Gegen 14.45 Uhr wurde der Mann den zuständigen Behörden am Flughafen Leipzig/Halle übergeben.

Der Einsatz sorgte für Aufsehen im Wohngebiet auf dem Auer Heidelsberg. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr Aue rückte mit einer Drehleiter an. Das Gebiet war weiträumig abgesperrt. Anwohner konnten ihre Autos nicht bewegen. Nach Berichten von Anwohnern wurde der Flüchtige während der Verhandlungen von der Polizei mit Zigaretten und Nahrung versorgt. Das stieß auf Unverständnis. (fp/mu)