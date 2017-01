Aue: Betrunkener Fahrgast schlägt auf Taxifahrer ein

erschienen am 06.01.2017



Aue. Ein betrunkener 31-Jähriger hat am Donnerstagabend einen Taxifahrer in Aue beleidigt und geschlagen. Zudem beschädigte er den Innenraum des Fahrzeugs, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge hatte sich der Mann zusammen mit zwei anderen Fahrgästen gegen 20.30 Uhr aus einem Auer Lokal abholen lassen. Im Taxi beleidigte er den Fahrer und die anderen Kunden. Nach mehreren Ermahnungen wurde der betrunkenen Pöbler an der Bockauer Talstraße des Fahrzeugs verwiesen.

Als der Taxifahrer gerade die Beifahrertür schließen wollte, drehte sich der 31-Jährige nochmals um und schlug mehrmals auf den 54-Jährigen ein. Zeugen und die zwei anderen Fahrgäste kamen dem Mann zu Hilfe, der bei dem Angriff verletzt wurde. Die alarmierten Beamten nahmen den 31-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Gegen den Mann wird nunmehr wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (fp)