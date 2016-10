Aue: Feuer an der Lindenstraße

erschienen am 30.10.2016



Aue. Wegen eines Feuers in einem Abstellraum ist die Feuerwehr am Sonntagabend zur Lindenstraße ausgerückt. Hausbewohner hatten zunächst mit einem Wassereimer die Flammen zu löschen versucht. Das Treppenhaus war verrußt und wurde von der Feuerwehr entlüftet. Erst am 24.September musste die Feuerwehr anrücken, um in der zweiten Etage desshalben Hauses ein Feuer auf einem Herd zu löschen. Nun war der Abstellraum der gleichen Mieterin betroffen. Die Ermittlungen laufen. (nikm)