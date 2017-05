Aue: Feuerwehr rettet Bewohner aus Wohnung

erschienen am 05.05.2017



Aue. In der Nacht zu Freitag hat sich in einem Zimmer in einem Wohnhaus in Aue wegen angebranntem Essen so starker Rauch entwickelt, dass eine Person mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ersten Angaben zufolge wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 2 Uhr zu dem Haus an der Lindenstraße gerufen. Dort öffneten die Kameraden der Feuerwehr ein Fenster und betraten darüber die Wohnung. Darin fanden sie eine Person. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus.

Anschließend wurden Wohnung und Hausflur mit Unterdruck belüftet. Im Einsatz waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwehren Aue und Alberoda. (fp)