Aue: Ladendieb bedroht Einkaufsmarkt-Mitarbeiter

erschienen am 24.08.2016



Aue. Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Dienstag einen Mitarbeiter eines Geschäfts in Aue bedroht. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkten Mitarbeiter des Ladens an der Wettinerstraße das Fehlen eines Schuhpaares. Ein 26-jähriger Angestellter verfolgte zwei Männer, die sich kurz zuvor im Laden aufgehalten hatten. Es kam zum Gerangel, in dessen Folge einer der Unbekannten den 26-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand bedrohte.

Beiden Männern gelang die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. (fp)