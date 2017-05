Aue: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

erschienen am 06.05.2017



Aue. Bei einem Unfall am Becherweg in Aue am Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer nach ersten Informationen schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten soll sich ein weiterer Unfall ereignet haben: das Fahrzeug eines Ersthelfers soll rückwärts gerollt und die geöffnete Fahrzeugtür gegen einen anderen Pkw geprallt sein - weil die Handbremse nicht angezogen war.

Der Becherweg in Richtung Schwarzenberg ist zum Zeitpunkt noch gesperrt. (fp)