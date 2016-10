Aue: Prozess wegen Volksverhetzung: Facebook-Kommentar kostet Mann 2400 Euro

erschienen am 12.10.2016



Aue/Lößnitz. Ein 61-jähriger Mann aus Lößnitz hat sich am Mittwoch wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Aue verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft legte ihm zur Last, im August 2015 eine hetzerische Aussage im sozialen Netzwerk Facebook getätigt zu haben. Unter dem Artikel mit der Überschrift "Ich verlange eine Antwort: Wo wurden die sechs Millionen Juden vergast" kommentierte er laut Anklage unter anderem: "Es gab keine Vergasung wie die Sieger es in die Geschichte geschrieben haben."

Der Mann - bisher ohne Vorstrafen - berief sich vor Gericht darauf, dass er den Satz in Bezug auf das Konzentrationslager Buchenwald verfasst habe. Dort hätte es, anders als noch zu DDR-Zeiten behauptet, keine Gaskammern gegeben. Die Vernichtung von Millionen jüdischer Menschen wolle er nicht leugnen. "Ich stelle den Holocaust als solchen nicht in Abrede", sagte er. Nach 20-minütiger Verhandlung schlug der Richter vor, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 2400 Euro einzustellen. Anwalt und Staatsanwalt stimmten zu. (juef)