Aue: Unbekannte schlagen auf 27-Jährigen ein - Zeugen gesucht

erschienen am 30.01.2017



Aue. Ein 27-Jähriger ist am späten Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Lößnitzer Straße in Aue von Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Er musste ärztlich versorgt werden, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge hatten sich ihm die zwei bis drei unbekannte Männer gegen 23 Uhr genähert. Nach einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung schlug einer der Männer zu. Als der 27-Jährige zu Boden ging sollen die Täter weiter auf ihn eingetreten haben.

Der eigentliche Angreifer, der unmittelbar danach das Restaurant betrat, soll laut Beschreibung des Opfers etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, sportlich und kräftig sein. Auffällig sei seine Frisur gewesen. Seitlich seien die dunklen Haare kurz, oben etwas länger gewesen. Zudem habe er einen Bart getragen. Bekleidet war der Angreifer mit einem Kapuzenpulli, einer sportlichen Jacke und einer Jeans. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aue, Telefon 03771 12-0. (fp)