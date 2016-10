Aue: Zehnjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 01.11.2016



Aue. Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagmorgen in Aue bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war das Kind mit dem Rad bergab auf dem Fußweg aus Richtung Krankenhaus unterwegs. An der Gabelsbergerstraße kam der Junge offenbar nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf die Fahrbahn. Dort prallte er mit einem VW zusammen. (fp)