Aue investiert weiter - bis an Grenze des Erlaubten

OB Kohl verteidigt seine Strategie auch nach den Auflagen durch die Kommunalaufsicht. Die Zweifel der Stadträte aber werden lauter. Sie diskutierten über Einsparmöglichkeiten und Bürgerbeteiligung.

Von Thomas Liersch

erschienen am 02.09.2016



Aue. Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) versuchte zu beruhigen. Der Stadtrat von Aue war an diesem Mittwochabend zu einer Sondersitzung einberufen worden. Aber nicht, weil man von der Rechtsaufsicht des Landratsamtes dazu gezwungen worden wäre, sondern weil die Stadt Zeit gewinnen wolle - im Sinne der Vereine und Investitionen, wie Kohl eingangs erklärte.

Investitionen sind nötig und sie müssen jetzt getätigt werden. Das ist Kohls feste Überzeugung; weil die Zinsen niedrig sind und Fördermittel aus dem Solidarpakt bald auslaufen. An dieser Überzeugung hält er auch fest, nachdem die Kommunalaufsicht des Landratsamtes den Haushalt beanstandet hat. Sie stimmte dem Haushalt für 2016 nur unter Auflagen zu. Kämmerer Jürgen Fischer blieb nichts anderes übrig, als eine teilweise Haushaltssperre zu verhängen: Neue Fahrzeuge im Betriebshof, neuer Kassenautomat im Zoo der Minis, neuer Waldspielplatz Neudörfel - diese und weitere für 2016 geplante Ausgaben werden zunächst nicht getätigt. Außerdem zurückgestellt: Aufträge über 1,15 Millionen Euro für Bauarbeiten an Rathaus und Pestalozzi-Schule, die im Jahr 2017 vorgesehen sind.

Die 1,15 Millionen Euro wollte Aue als Kredit aufnehmen, doch die Aufsichtsbehörde hat das nicht genehmigt, weil sie Aue nicht in der Lage sieht, weitere Summen zu tilgen. Die Kreditsumme für das laufende Jahr musste um rund 186.000 Euro reduziert werden, weil Aue die Grundsteuern nicht wie gefordert auf den Landesdurchschnitt erhöht hat. Nun muss die Stadt Aue ein verbindliches Konzept zur Schuldentilgung ausarbeiten, das der Rechtsaufsicht vorzulegen ist.

Die Kommunalaufsicht hat Aue in die schlechteste, die Kategorie D eingestuft: instabile Haushaltslage. Allerdings sei die Kommune durchaus zu Maßnahmen in der Lage, die eine dauerhafte Verbesserung sicherstellen, so die Einschätzung aus dem Landratsamt.

OB Kohl betonte, dass Auflagen für den Haushalt 2016 zu erwarten waren und Aue nicht klamm sei. Allerdings sei die Quadratur des Kreises mit vielen freiwilligen Leistungen der Stadt bei zugleich niedrigen Steuern nicht mehr länger möglich. "Wir werden über erhöhte Kita-Gebühren nachdenken müssen." Außerdem müsse die Grundsteuer B - für privates und gewerbliches Eigentum - erhöht werden. Für Einsparungen habe er keine Idee, die Schließung des Freibads zum Beispiel bringe viel zu wenig. Erneut nannte Kohl eine Einheitsstadt Silberberg aus Aue, Schneeberg, Lößnitz und Bad Schlema als mögliche Lösung finanzieller Probleme, weil dann höhere Zuweisungen vom Land in Aussicht stehen würden.

Beatrice Meichßner, Freie Wähler (FW), kritisierte, dass das Schreiben mit den Beanstandungen der Rechtsaufsicht nicht allen Stadträten, sondern nur den Fraktionschefs zuging. Kohl erwiderte, das Schreiben wäre nicht breit gestreut worden, weil es erklärungsbedürftig sei. André Harzer (FW) wunderte sich: "Früher war Aue für einen vernünftigen Haushalt bekannt, nun sind wir auf einmal chronisch pleite."

Der parteilose Stadtrat Tobias Andrä sagte: "Wir müssen jetzt kleinere Brötchen backen." Außerdem sei ein Rückzug der Bewerbung mit der Wellnerbrache um die Landesausstellung zur Industriekultur zu erwägen, um Kosten zu sparen. Auch Subventionen für Vereine müssten geprüft werden. "Der FCE zum Beispiel hat durch die 2. Liga höhere Einnahmen", so Andrä. Schließlich schlug er vor, die Bürger zu befragen, ob vielleicht am Tierpark oder am Stadtfest gespart werden kann. Er hat ein E-Mail-Konto eingerichtet, unter dem Einwohner Vorschläge für Sparmaßnahmen unterbreiten sollen: haushalt2017@gmx.de.

Heide-Marie Bamler (Die Linke) dazu: "Die Bürger wollen Tierpark und Stadtfest, das zeigen die Besucherzahlen. OB Kohl zweifelte daran, ob Bürger sich für den Haushalt interessieren.