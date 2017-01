Auer Plakatstreit: Fünf Jahre später bleibt alles beim Alten

Eine schwelende Auseinandersetzung zwischen den Grünen und der Stadt wurde diese Woche vor Gericht beendet. Im Mittelpunkt standen Verwaltungsvorschriften. Aber eigentlich ging es um die freie Meinungsäußerung.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 28.01.2017



Aue. Auch Jahre später sitzt der Stachel tief. Noch in dieser Woche warf Uwe Kaettniß, der Kreisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, der Stadt Aue auf seiner Facebookseite vor, politische Plakate willkürlich verboten zu haben. Im Gespräch mit der "Freien Presse" formulierte er es weniger ungestüm: "Man muss doch zur Meinungsäußerung ein Plakat aufhängen dürfen!"

Vor knapp fünf Jahren wollten die Bündnisgrünen in Aue mit Transparenten gegen den Abriss des ehemaligen Fischkontors in der Erdmann-Kircheis-Straße und gegen den dräuenden Abriss der alten Freimaurerloge an der Schneeberger Straße protestieren. Lange hingen die Spruchbänder nicht. Die Stadtverwaltung befand, dass die Bauzäune mit den daran befestigten Bannern eine Gefahr darstellen: Windlast, unsichere Statik und so weiter.

Die Bündnisgrünen reichten Klage gegen den Bescheid ein. Inzwischen hat sich das Problem zwar erledigt. Das Fischkontor ist fort, die Loge soll bleiben. Der grundsätzliche Zwist aber steht noch im Raum, sagt Kaettniß: "Die Stadt hat mit Mitteln des Verwaltungsrechts politische Meinungsäußerung unterdrückt." Deshalb hielten die Grünen an ihrer eigentlich überflüssig gewordenen Klage fest. Sie erhofften sich eine Art Grundsatzurteil.

Diese Woche kam es nun zum sehr späten Treffen vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz. Ein Urteil wurde dabei nicht gefällt, die Grünen zogen ihre Klage zurück. Müsste man dennoch einen Sieger benennen, so wäre das die Stadt Aue.

Die Richter hatten sich gründlich mit der damaligen Situation befasst und waren zu dem Schluss gelangt, dass die beiden mit Bannern versehenen Bauzäune sehr wohl ein Hindernis darstellten. Sprich: Die Ablehnung durch die Stadtverwaltung war rechtens. Das war jedoch nur eine Einschätzung am Rande. Da der von den Grünen beantragte Zeitraum für die Plakatierung lange verstrichen ist und sich die Situation an beiden Objekten verändert hat, hätte ein Urteil ohnehin nichts bewirkt. "Ein Bauzaun mit einem Plakat - ja oder nein? Das kann jeweils nur konkret für den jeweiligen Aufstellort entschieden werden", sagte die Vorsitzende Richterin Carola-Julia Keim. Das von den Grünen erhoffte Grundsatzurteil blieb somit aus.

Was bedeutet dieses Ergebnis für die politische Meinungsäußerung an Aues öffentlichen Straßen? "Das ist weiter ungeklärt", sagt Uwe Kaettniß. Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) hatte schon damals erklärt, dass Aue die in solchen Fällen anzuwendende Sondernutzungssatzung außerhalb von Wahlkampfzeiten sehr restriktiv handhabt, um unerwünschte Plakatierung im Stadtbild zu erschweren. Was man einer Partei erlaube, müsse man sonst auch anderen Parteien, etwa der NPD, gestatten. Den Stadtrat weiß Kohl in dieser Frage hinter sich.

An der restriktiven Anwendung der Satzung will Kohl auch künftig nichts ändern. "Nur in den acht Wochen vor der Bundestagswahl werden wir verstärkt politische Plakate erlauben", sagte er der "Freien Presse". In der Regel handele es sich um Plakate an Laternen. Andere Träger wie Bauzäune würden geprüft, müssten aber Anforderungen wie denen der Standsicherheit genügen. Es bleibt also alles wie gehabt.

Dennoch fühlen sich die Grünen in gewisser Hinsicht als Sieger. "Unser Ziel haben wir erreicht: Die Loge bleibt stehen", sagt Kaettniß. Kohl hingegen erklärte diese Woche im Stadtrat: "Für die Entscheidung, das Gebäude zu erhalten, haben wir Herrn Kaettniß nicht gebraucht."