Auer Raachermannl-Markt soll kürzer, aber besser werden

Nur noch drei statt zuletzt neun Tage herrscht dieses Jahr in Aue weihnachtlicher Budenzauber. Klein, aber oho - so die Idee der Stadt als Veranstalterin.

Von Anna Neef

erschienen am 08.11.2016



Aue. Erst voriges Jahr war er im sachsenweiten Vergleich einer Radioumfrage nur auf dem vorletzten Platz gelandet: Der Auer Raachermannlmarkt musste zuletzt viel Kritik einstecken. Das soll sich ändern. "Es gab verschiedene Meinungen zu unserem Markt. Aber fakt ist, dass sich viele Besucher über mangelnde Attraktivität und fehlende Qualität beschwerten", so Francesca Poguntke, Mitarbeiterin im Bereich Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing im Auer Rathaus.

"Deshalb handeln wir jetzt", sagt Pressesprecherin Jana Hecker und schickt voraus: Aue sei weder mit Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg noch mit Schneeberg zu vergleichen - als Kommunen, die zum Beispiel mit historischer Stadtarchitektur und der Lage an sich punkten. "Unser Markt liegt zwischen zwei viel befahrenen Straßen. Da sind von vornherein Grenzen gesetzt, was das Flair angeht." Den Budenzauber an den ruhiger gelegenen Carolateich zu verlegen, sei keine Option. "Da hätten die in der Innenstadt ansässigen Händler das Nachsehen", so Hecker. Lief der Raachermannlmarkt anfangs sogar 14 Tage lang, dauerte er seit 2002 nur noch neun Tage. "Aber selbst diese Zeit opfern die wenigsten Händler für Aue. Es lohnt sich für sie nicht." Daher nun die zweite Verkürzung aufs lange Wochenende. "Damit wollen wir ein attraktives Zeitfenster schaffen." Kosten sowie Aufwand für Auf- und Abbau bleiben nahezu gleich. "Ob die Buden nun drei oder neun Tage stehen, ist egal", so Hecker.

Eröffnet wird der Raachermannl-markt am 25. November, 19 Uhr. Dazu spielt das Erzgebirgsensemble Aue. Auch der traditionelle Stollenkuchenanschnitt durch die Bäckerei Schellenberger fehlt nicht. "Die Höhepunkte behalten wir natürlich bei", so Hecker. Der Umzug der Pyramidenfiguren und das Anschieben erfolgen am 26. November. Die Bergparade bildet den sonntäglichen Höhepunkt. Ebenso bestehen bleibt das Gelände, das sich von Altmarkt über Kirchstraße bis auf den Neumarkt erstreckt, auf dem vor allem kleine Besucher mit Kreativangeboten auf ihre Kosten kommen. Der Weihnachtsmann ist jeden Tag vor Ort. "Eselreiten und Streichelzoo sowie das Herstellen von Räucherkerzchen gehören zum Programm", so Poguntke, die einen weiteren Vorteil der Drei-Tage-Variante nennt: "Wir konnten neue Händler gewinnen, die den Markt sehr bereichern." Zu den "Neuen" unter den 40 Anbietern gehören unter anderem der Verein "Treffpunkt Kunst", das Städtepartnerschaftskomitee Aue/Sachsen, die Auer Fleischerei Popella und die Eibenstocker Funke-Stickerei. Neu seien auch Angebote wie Alpakawolle, Filzprodukte und Holzkunst.

Apropos Holzkunst: Schon entworfen ist das original Auer Raachermannl. "Das Unikat orientiert sich vom Aussehen her am großen Raachermannl, das als Symbolfigur den Markt ziert. Im Kleinformat fürs Wohnzimmer gibt's das ab 2017", so Hecker. Schon dieses Jahr sind viele Kinder kreativ. Alle elf Kitas in der Stadt machen beim Wettbewerb um das originellste Raachermannl mit. "Dazu gestalten sie eine 1,30 Meter große Silhouette, gefertigt aus einer dünnen Holzplatte, nach eigenen Vorstellungen aus." Die Figuren - verziert mit Farben, Stoff, Papier und Perlen - werden ab 25. November ausgestellt. Und mittels Stimmzettel wählen die Marktbesucher ihren Favoriten.

Das Kultur- und Unterhaltungsprogramm reicht nach wie vor von Blasmusik über Clownerie bis zu Nadelfilzen und Weihnachtssingen mit den Zweitliga-Kickern des FC Erzgebirge Aue. Was ist die große Hoffnung hinter dem kleineren Zeitfenster? "Dass der straffer gebündelte Markttrubel viele Gäste aus nah und fern anlockt", so Hecker.

Geöffnet hat der Auer Raachermannl-markt dieses Jahr am 25. und am 26. November jeweils von 11 bis 20.30 Uhr sowie am 27. November in der Zeit von 11 bis 20 Uhr. Das ausführliche Programm gibt es ab sofort unter anderem in der Stadtinformation und im Internet. www.aue.de