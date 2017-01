Auersberg-Plateau: Parken als Ausnahme

Zu wenig Gäste, zu wenig Umsatz und Probleme mit dem Personal. Was läuft schief mit dem traditionellen Gasthof im Eibenstocker Ortsteil Wildenthal?

Von Heike Mann

Eibenstock. Wilhelm Richter aus Lößnitz kehrt gern in Berggasthöfen ein. 17 im Erzgebirge und in Tschechien kennt er. "Bei allen kann man bis hoch fahren - nur beim Auersberg nicht", hat er nach dem Beitrag zur Zukunft des dortigen Gasthofes in der "Freien Presse" seine Überlegungen angestellt. Er sieht die Verantwortlichkeit in der Stadtverwaltung: "Warum richtet man auf dem Auersberg keine Parkplätze ein? Platz wäre doch ausreichend vorhanden." Der Rentner glaubt, dass damit mehr Gäste das Restaurant besuchen würden. Er selbst sei gesundheitlich nicht in der Lage, eine weite Strecke zu laufen. Ihm ist die Entfernung vom etwas unterhalb des Plateaus gelegenen Parkplatz bis hinauf zu weit.

Eibenstocks Bürgermeister Uwe Staab (CDU) erteilt diesem Ansinnen eine Abfuhr: "Davon halte ich nichts, das würde den Erlebniswert des Areals erheblich einschränken", erklärt er. Er verweist auf den vorhandenen Parkplatz, "keine 200 Meter vom Plateau entfernt". Er betont, dass die Stadt noch nie abgestraft hätte, wenn jemand berechtigt auf dem Bergplateau steht. Das heißt, gehbehinderte Menschen dürfen durchaus bis hinauf fahren, auch für die Hotelgäste ist das Abstellen ihrer Fahrzeuge erlaubt. Doch ein Zuviel an parkenden Autos sieht Staab auch deshalb kritisch, weil sich auf der Fläche Wanderer, Radfahrer und nicht zuletzt spielende Kinder frei bewegen dürfen sollen. Mit einer eigenen Auersberglinie konnte man vor vier, fünf Jahren mit dem Bus bis hinauf fahren. Die war vom Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen finanziert worden. "Dafür waren wir sehr dankbar", so Staab. Doch leider sei sie von zu wenigen Leuten genutzt und deswegen wieder eingestellt worden.

Thomas Luckner aus Eibenstock sieht noch ein anderes Problem: "Es kommt zu wenig Kundschaft, bei schlechtem Wetter gar niemand. Davon kann man nicht leben und davon kann man auch keine weiteren Angestellten bezahlen." Diese Erfahrung musste er selbst auf dem Auersberg machen, denn dort war er von April 2011 bis November 2013 Pächter. Zunächst noch mit einem Partner, einem Koch, der einer der Vorbesitzer war. Der stieg aber nach sechs Wochen wieder aus - Luckner musste die Geschäfte allein führen. Ein schwerer Schlag ins Kontor war das schlechte Wetter zu Ostern im zweiten Jahr. "Da hatten wir nur ein Viertel des Umsatzes vom Ostern im Jahr zuvor", erzählt der Eibenstocker. Dennoch habe er sogar noch Glück gehabt, denn er musste noch keinen Mindestlohn für Koch, Bedienung und Küchenhilfe zahlen. Wenn man von 4000 Euro Lohnkosten pro Monat ausgeht, müsse man wenigstens einen Umsatz von 13.000 Euro machen, rechnet Luckner vor. Von Beginn an habe er gegenüber der Stadt geäußert, dass er das Handtuch wirft, wenn der Umsatz nicht stimmt. Nach dem schlechten Oster-Geschäft im zweiten Jahr sei abzusehen gewesen, dass das Polster nicht reicht, um über den nächsten Winter zu kommen. Im Mai kündigte er der Stadt Eibenstock an, den Gasthof nur noch bis November betreiben zu wollen. "Im Nachhinein bin ich froh, dass wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind", so Luckner. Gastronomie als Haupterwerb - davon lässt er jetzt die Finger.