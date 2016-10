Auseinandersetzungen in Schneeberger Asylbewerberunterkunft - mehrere Personen verletzt

erschienen am 15.10.2016



Schneeberg. Zu Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten ist es in einer Asylbewerberunterkunft am Freitagabend in Schneeberg gekommen. Laut Polizei erfolgten mehrere Straftaten.

Bisher unbekannte Täter hatten einen Rauchmelder beschädigt und einen zweiten ausgelöst. Zudem wurde eine 17-jährige Albanerin durch einen 20-jährigen Serben geschlagen. Nach Eintreffen der Beamten kam es außerdem zu Tumulten zwischen verschiedenen Nationalitäten, in deren Folge eine 32-jährige Albanerin und ein 24-jähriger Pakistaner leicht verletzt wurden. Insgesamt waren 17 Beamte im Einsatz. (fp)