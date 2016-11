Auto fährt gegen Hauswand

erschienen am 05.11.2016



Bad Schlema OT Wildbach. Bei einem Unfall auf der Wildbacher Hauptstraße in Bad Schlema ist am Samstagnachmittag ein Dacia mit einer Hauswand kollidiert. Ersten Informationen zufolge

wurde der Fahrer von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zum genauen Gesundheitszustand können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Neben dem Dacia wurde außerdem ein Seat beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)