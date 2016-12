Auto landet auf B283 auf dem Dach - Zwei Verletzte

erschienen am 03.12.2016



Bockau. Auf der Auer Talstraße (B283) in Bockau ist am Samstagabend ein Mitsubishi von der Straße abgekommen und auf dem Dach gelandet. Nach ersten Informationen wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt und mit dem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße war für ca. 45 Minuten voll gesperrt, danach wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (nikm)