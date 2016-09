Autobahn 72: Freistaat lÃ¤sst BÃ¶schungen sanieren

Autobahn 72: Freistaat lässt Böschungen sanieren

erschienen am 13.09.2016



Aue/Hartenstein. Die Anschlussstelle Hartenstein der Autobahn 72 in Richtung Chemnitz ist seit heute gesperrt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt in diesem Bereich die Böschungen sanieren. Dort sind durch starke Regenfälle mehrere Hangabschnitte ins Rutschen gekommen. Außerdem soll der Lärmschutzwall vor der Autobahnabfahrt saniert werden. Zuvor hatte das Lasuv ähnliche Arbeiten zwischen Treuen und Reichenbach vornehmen lassen. Alles zusammen kostet nach Angaben der Behörde voraussichtlich 510.000 Euro. Die Arbeiten sind Teil des Sanierungsprogrammes, das nach dem Hochwasser vom Juni 2013 aufgelegt worden ist. Die Sperrung dauert bis kommenden Montag. Die Anschlussstelle auf der Richtungsfahrbahn von Chemnitz nach Zwickau ist nicht betroffen. (mu)