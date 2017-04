Autos bei Brand beschädigt

erschienen am 08.04.2017



Schneeberg. In der Nacht zu Samstag haben auf der Bruno-Dost-Straße in Schneeberg drei Autos gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brannte ein Ford in voller Ausdehnung. Zwei im Nahbereich abgestellt Fahrzeuge, ein VW Caddy sowie ein Seat Ibiza, wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt, verletzt wurde niemand. Feuerwehren aus Schneeberg waren mit 5 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz. Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Brandursachenermittler eingesetzt. (fp)