B169 nach Unfall in Aue gesperrt

erschienen am 19.01.2017



Aue. Nach einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag die B169 in Aue Richtung Schneeberg gesperrt worden. Ein Renault und ein Audi waren etwa 15.45 Uhr in Höhe der ehemaligen Kinderklinik zusammengestoßen. Die Polizei war für weitere Informationen bisher nicht zu erreichen. (tlie)