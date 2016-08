Bad Schlema: Zwei Frauen bei ZusammenstoÃŸ verletzt

Bad Schlema: Zwei Frauen bei Zusammenstoß verletzt

erschienen am 27.08.2016



Bad Schlema. Bei der Kollision zweier Pkw sind am Samstagnachmittag die zwei Frauen verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.40 auf der Silberbachstraße am Abzweig Joseph-Haydn Straße. Zum Unfallhergang wird ermittelt.

Die Feuerwehren Bad Schlema und Schneeberg kamen zum Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel zu beseitigen. Die Silberbachstraße war wegen der Arbeiten sowie der Unfallaufnahme gesperrt. (nikm)