Baugrundstücke äußerst gefragt

Im bundesweiten Durchschnitt leben 45 Prozent der Menschen in eigenen vier Wänden. Eine Studie der Initiative Wohn-Per-spektive Eigentum deklariert allerdings die 25- bis 40-Jährigen im Erzgebirge zur "Verlierer-Generation". Doch stimmt das so?

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 06.06.2017



Aue/Schwarzenberg/Annaberg. Monique und Martin Junghanns haben ein Grundstück in Grünhain gekauft und bauen dort ihr eigenes Haus. Sie sind Rückkehrer. Denn beide haben ihre Wurzeln im Erzgebirge, haben die vergangenen 15 Jahre in Hessen gelebt, sind beide als Pflegekräfte im Gesundheitswesen tätig und wollen mit ihren vier Kindern nun wieder zurück ins Erzgebirge. "Wir haben unsere Familien hier und finden mit Kindergarten und Schule eine wesentlich bessere Infrastruktur für die Kinder", nennt der 36-jährige Familienvater einen wesentlichen Grund für die Heimkehr.

In Auswertung einer aktuellen Studie des Pestel-Instituts aus Hannover, die von der Initiative Wohn-Perspektive Eigentum in Auftrag gegeben wurde, heißt es jedoch: "Die 25- bis 40-Jährigen sind die ,Verlierer-Generation' bei Wohneigentum im Erzgebirgskreis." Basierend auf Zahlen des neuesten Mikrozensus liege die Wohneigentumsquote im Erzgebirge bei 44 Prozent. Im Bundesdurchschnitt liegt diese Quote bei 45 Prozent. Wieso also Verlierer?

Hervorgehoben wird in der Studie das Beispiel der Stadt Annaberg-Buchholz, in der es nur 27 Prozent sind, die Wohneigentum (Haus oder Eigentumswohnung) besitzen. "Das hat einen Grund", sagt Stadtsprecher Matthias Förster und bezeichnet diesen Umstand als "historisch gewachsen". Er verweist auf die drei großen Wohngebiete am Stadtrand, die von Großvermietern verwaltet werden. "Aber der Wunsch nach Baugrundstücken und Eigenheimen ist enorm gestiegen. Wir haben erst jetzt wieder mehrere Eigenheimstandorte ausgewiesen. Die gehen weg wie nichts", so Förster.

"Die Nachfrage nach Baugrundstücken oder Eigenheimen ist groß", sagt auch Joachim Rudler (CDU), Bürgermeister der Stadt Grünhain-Beierfeld. Vielerorts, so weiß er von Amtskollegen, würden Bauflächen für Eigenheimstandorte gesucht. Sogar kleinere Splitterflächen oder eben Bestandsobjekte seien gut nachgefragt. Die eigenen vier Wände stünden bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. "Aber es hapert oft an guten Bedingungen für die Finanzierung", heißt es in der Studie weiter. Als Gründe werden unsichere berufliche Perspektiven und Zeitverträge für junge Leute genannt. Dem widersprechen indes die regionalen Branchenvertreter vehement.