Bausoldaten in der DDR: Spaten statt Waffe

30 Männer leisteten in der DDR gemeinsam ihren Wehrersatzdienst. Nach der Dienstzeit traf sich die Gruppe weiter regelmäßig. Nun fand in Aue das 50. Wiedersehen statt - es war vermutlich das letzte Treffen dieser Art.

Von Georg Dostmann

erschienen am 22.09.2016



Aue. Wenn ergraute Herren über ihre Soldatenzeit sprechen, dann geht es nicht selten auch um Waffentechnik. Nicht so bei den Kameraden der Bausoldaten, die in der Nationale Volksarmee (NVA) den Kriegsdienst an der Waffe verweigerten.

Der Dienst als Bausoldat war damals meist mit Unterdrückungen verbunden, weshalb eine Gruppe in dieser Zeit besonders stark zusammenwuchs. Klaus Wenzel gehörte zu dieser Gruppe von 30 Leuten, die 1964 eingezogen und 1966, nach 18-monatiger Dienstzeit, wieder entlassen wurden. "Bereits vor der Einführung des Wehrgesetzes 1962 wurden wir alle gemustert", erinnert sich der Marienberger.

Die einen verweigerten den Dienst an der Waffe, weil sie ihre Familienmitglieder während des Zweiten Weltkrieges verloren hatten, die anderen aus religiösen Gründen. "Wir haben damit rechnen müssen, für diese Entscheidung ins Gefängnis zu kommen", erklärt Wenzel. Das hätte der heute 76-Jährige auch in Kauf genommen, nur um keine Menschen töten zu müssen. "Ich war von dieser Einstellung überzeugt und Gottvertrauen und Gebete gaben uns allen damals großen Rückhalt", erzählt er.

Als 1964 schließlich das Bausoldatengesetz eingeführt wurde, war die Erleichterung groß, nicht ins Gefängnis zu müssen. Da man das Gesetz als ein Entgegenkommen des Staates wertete, trat man im selben Jahr noch den Dienst an. "Unsere Gruppe wurde unter anderem nach Garz auf Usedom und nach Groß Köris versetzt, um Feldflugplätze für Militärflugzeuge zu bauen", berichtet Wenzel. Eine Arbeit, die nicht allen gefiel. "Wir wollten ausschließlich zivile Dienste verrichten." Eine Beschwerde beim Ministerium für Nationale Verteidigung darüber brachte aber keinen Erfolg. Im Gegenteil: Die Gruppe durfte fortan nur noch aller zwölf statt sechs Wochen zu ihren Familien fahren. "Wir mussten weiter Flugplätze bauen", sagt Wenzel. Aber besser als im Gefängnis zu landen. Ich würde auch heute bei dieser Entscheidung bleiben."

Seit dem Ende ihrer Dienstzeit 1966 traf sich die Gruppe alljährlich wieder. In diesem Monat fand nun das inzwischen 50. Treffen im Diakonissenhaus Zion in Aue statt, zu dem noch 14 Kameraden mit ihren Ehefrauen erschienen. Da ein Großteil der Teilnehmer religiös ist, wurde am Samstagvormittag zunächst über einen Bibeltext diskutiert, nachmittags stand ein Ausflug in das "Raacherkerzl"-Museum in Neudorf auf dem Programm. "Am Sonntag haben wir schließlich noch einen Gottesdienst im Diakonissenhaus besucht", berichtet Elisabeth Meinhold, die Ehefrau eines inzwischen verstorbenen Bausoldaten, die das Treffen in diesem Jahr organisiert hat. Die Gespräche über die Bausoldatenzeit würden jedes Jahr weniger, erzählt die 75-Jährige aus Alberoda, da man sich in den vergangenen Jahren schon sehr oft darüber ausgetauscht habe. "Aus Altersgründen wird es dieses Mal wahrscheinlich das letzte Treffen gewesen sein."