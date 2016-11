Baustellenchaos in Carlsfeld nervt Anwohner gewaltig

Der Frust ist groß: Seit einem Jahr wird in dem Eibenstocker Ortsteil eine Straße gebaut. Ein Unfall sorgt nun für neuen Ärger.

Von Eberhard Mädler

erschienen am 05.11.2016



Carlsfeld. Die Straße Neue Welt in Carlsfeld ist seit einem Jahr eine Baustelle. Stromkabel und Hausanschlüsse für Erdgas werden verlegt, Masten für die Straßenbeleuchtung gesetzt. Zu koordinieren gilt es das mit der Verlegung von Trink- und Abwasserleitungen. Ein Wirrwarr, das jetzt zu einem Unfall führte. Anwohnerin Manuela Ehrlich stürzte über eine Richtschnur, die die Baufirma vor ihrem Haus gezogen hatte. "Ich bin mit dem rechten Fuß hängengeblieben", schildert sie. Ein Rettungswagen musste sie ins Krankenhaus bringen. "Solche Fußangeln sollten besser erkennbar sein", kritisiert sie. Nachts fehle zudem eine ordentliche Beleuchtung.

Dass mehrere Arbeiten auf der Baustelle parallel laufen, macht die Sache laut Bürgermeister Uwe Staab außerordentlich kompliziert. Er bittet die Anwohner um Verständnis. Dieter Blechschmidt, der auf halber Höhe der Steilstrecke wohnt, hält davon allerdings wenig. Er beklagt, dass er und seine Nachbarn die Grundstück nicht mehr mit dem Auto erreichen können. "Kurzzeitig lässt man sich das ja mal gefallen, ein kontinuierlicher Baufortschritt ist aber leider nicht wirklich erkennbar." Dies erschwere das tägliche Leben enorm. "Fahrten zum Arzt oder zum Supermarkt werden zur regelmäßigen Tortur", schildert Blechschmidt.

Staab macht klar: "Eine ständige Befahrbarkeit von Grundstücken während Baumaßnahmen kann nirgendwo in unserer Stadt gewährleistet werden." Er ist aber optimistisch: "Bis Ende dieses Monates wollen wir hier aus dem Gröbsten raus sein."

Dieter Blechschmidt wünscht sich regelmäßige Informationen für die Anwohner. "Leider geschieht genau das aber fast gar nicht", sagt er, der selbst einmal Bauleiter war. So gab es das letzte Schreiben des ausführenden Baubetriebes vor etwa fünf Monaten. Darin wird die jetzige Bauetappe für die grundhafte Sanierung der Neuen Welt auf den Zeitraum 14. Juni bis 23. September datiert. "Tatsächlich konnten wir aber erst Anfang August beginnen", räumt Harry Weck, Chef der gleichnamigen Bärenwalder Baufirma, ein. Grund dafür seien Verzögerungen beim vorausgegangenen Kanalbau vom Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge gewesen. Zusätzliche Straßenwassereinläufe und Abwasserleitungen mussten verlegt werden. "Immer wieder konnte das Planungsbüro erst vor Ort entscheiden, was tatsächlich zu tun ist", so der Firmenchef. Ein unterirdischer Bachlauf und eine belastete Müllhalde, die auf keiner Karte verzeichnet sind, hatten den Bauleuten einen Strich durch die Rechnung gemacht.

"Die Kommunikation ist zäh fließend", resümiert auch Christoph Beetz. Der Ortsvorsteher hatte im Vorfeld des Großvorhabens mit allen Anliegern gesprochen. "Zwischendurch ist aber tatsächlich vieles durcheinander gekommen." Jetzt befinde man sich jedoch unumkehrbar auf der Zielgeraden. "Durch das eine oder andere Wort mehr könnten wir mit wenig Aufwand in den kommenden Wochen manchen Ärger unter allen Beteiligten vermeiden", so Beetz.