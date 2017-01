Bei Anruf Schock: Auerin tappt in Kostenfalle

Was tun, wenn am anderen Ende der Leitung eine Frau um Hilfe ruft? Ein alter Betrüger-Trick kommt in neuem Gewand.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 26.01.2017



Aue. Ihr Handy habe die ganze Zeit neben ihr gelegen, sagt die Frau (53). Klingeln? Fehlanzeige. Als sie aufs Display schaute, war trotzdem ein Anruf darauf. "Was machst du in so einem Fall?", fragt die Auerin. "Du rufst zurück." Als sie es tat, habe eine Frauenstimme losgeplärrt: "Help! Help!" Hilfe, Hilfe. "Ich habe versucht, mit ihr zu reden, ein Gespräch in Gang zu bringen. Bis ich merkte: Du sprichst mit einem Band."

Die Auerin legte auf. Nur eine halbe Minute habe die Verbindung gedauert. Dafür seien ihr 1,94 Euro in Rechnung gestellt worden. Da sie eine Flatrate hat, hätte es eigentlich nichts kosten dürfen, sagt sie. "Mein Glück war, dass ich die Sache mit der Bandansage so rasch gemerkt habe."

Simone Woldt von der Beratungsstelle Aue der Verbraucherzentrale Sachsen kennt ähnliche Fälle aus der Vergangenheit. Es handelt sich um sogenannte Ping-Anrufe: Dabei werden computergesteuert wahllos Telefonnummern gewählt ("angepingt"). Ruft man zurück, landet man bei einer kostenpflichtigen Nummer. Der Trick mit der Frau in Not ist offenbar neu: Wer versucht, zu helfen, bleibt länger in der Leitung. "Das ist ein Fall für die Polizei: Vortäuschung einer Straftat", sagt Simone Woldt. "Betrug ist es allemal."

Ist man auf einen Ping-Anruf hereingefallen und bekommt eine hohe Telefonrechnung, könne man Widerspruch einlegen, informiert die Verbraucherzentrale. "Auf der Rechnung ist in so einem Fall ein Drittanbieter ersichtlich", sagt Woldt. "Man muss darauf hinweisen, dass dieser keine Leistung erbracht hat und dass eine betrügerische Handlung vorliegt." Es könne hilfreich sein, wenn man dies mit einer Anzeige bei der Polizei untermauern kann.

Die Bundesnetzagentur geht ebenfalls gegen unseriöse Telefondienstleister vor. Im gerade erst begonnenen Jahr 2017 wurden bereits drei Rufnummern abgeschaltet. Den Inhabern von fünf weiteren Nummern wurde verboten, Verbrauchern Beträge in Rechnung zu stellen oder diese gar einzutreiben.

Damit die Netzagentur tätig werden kann, müssen ihr Betrugsversuche jedoch gemeldet werden. Auf der Internetseite der Agentur gibt es dafür unter Telekommunikation/Verbraucher/Rufnummernmissbrauch ein Online-Formular.

www.bundesnetzagentur.de