Bei den Bernsbacher Musikanten geben Jung und Alt den Ton an

Das Ensemble blickt auf eine 35-jährige Geschichte zurück - und optimistisch nach vorn. Denn die Zahl der Mitglieder hat sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt.

Von Anna Neef

erschienen am 14.09.2016



Lauter-Bernsbach. Luft nach oben gibt's immer, sagt Manuel Ullmann und lächelt. Er ist seit 2013 Dirigent der Bernsbacher Musikanten, die heuer ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Und er macht einen guten Job, wie Andreas Rudolph als Präsident des 1996 gegründeten Fördervereins betont. "Manuel hat Schwung und noch mehr Qualität reingebracht."

Das Erfolgsrezept: Die Kapelle lebe vom Miteinander zwischen Jung und Alt - und vom Ehrgeiz aller Beteiligten, richtig gut zu sein. "Wir haben sogar eine Nachwuchsband am Start", freut sich Ullmann. Das junge Quartett "Einklang" pflegt mit Keyboard, Gitarre und Schlagzeug handgemachte Rockmusik - fernab von der Blasmusik, aber zum Schwofen bestens geeignet. "So spielt die Jugend die Musik der Älteren und reißt sie mit." Umgedreht sei es genauso. Nur ein Wermutstropfen bleibt: "Noch immer kämpft Blasmusik mit dem Vorurteil, altbacken und bieder zu sein", sagt Ullmann.

Er und seine aktuell 34 Musiker - deren Zahl sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt hat - setzen alles daran, um das Publikum vom Gegenteil zu überzeugen. Das gelingt mit einem Repertoire von Helene Fischer über Polka bis zu Musicalmelodien. In Zeiten, in denen andere Traditionskapellen wegen zu wenig Nachwuchs ums Überleben kämpfen, sind die Bernsbacher gut aufgestellt. "Es macht richtig Freude, die Truppe zu leiten", sagt Ullmann, der vom 15- bis zum 77-Jährigen alle voll mitnimmt. Das ist nicht immer leicht, aber Herzblut und Ehrgeiz klingen lange nach.

Als Ullmann, Musiker durch und durch, von Antonsthal nach Bernsbach umzog, fing er bei den Musikanten als Erster Trompeter an und übernahm später von Günter Tautenhahn das Amt des musikalischen Leiters. Von Berufs wegen ist Ullmann Modellbauer - und bastelt in seiner Freizeit stetig am Imagewandel der Blasmusik. "Wir müssen nicht nur Nachwuchs bei der Stange halten, sondern vor allem auch unser Publikum, das sich ja ebenso verjüngt." Erzgebirgisches und lokales Liedgut dürfen nicht fehlen. "Dazu kommt die moderne Schiene. Da muss man als Musiker richtig was drauf haben, um die gesamte Bandbreite abzudecken", gibt er das Lob an seine 34 Aktiven weiter. Zudem sei es eine finanzielle Herausforderung. Instrumente kosten viel Geld.

Das alles aber schreckt keinen ab, der Blasmusik liebt und lebt. So stieß jüngst eine aus der Schweiz stammende Frau zur Kapelle dazu, die nach Breitenbrunn gezogen ist und bei den Bernsbachern nun das Euphonium spielt. Ohnehin erstreckt sich das Einzugsgebiet der Musikanten nicht nur auf Bernsbach, sondern auf den gesamten Altkreis. Das war kaum absehbar, als sich im April 1981 erstmals 15 Kameraden der Feuerwehr trafen, um eine Blaskapelle zu gründen. Deren Väter waren Erich Seifert, Stephan Großmann und Reinhard Stephan. Von den 22 Gründungsmitgliedern spielen laut Chronik heute noch etwa eine Handvoll mit. Damals wie heute tritt das Ensemble bei Festen und Feiern auf, richtet seit zwei Jahren ein eigenes Sommer- und Familienfest aus und stand seit 35 Jahren rund 700-mal auf der Bühne. Rund 3500 Probenstunden gehen damit einher. 170 Titel sitzen.

Nächster Auftritt: am 24. September zur Bernsbacher Kirmes auf dem Dorfplatz. "Musik ist Lebensfreude", so das Motto von Kapelle und Verein. Es klingt in jedem Ton mit.